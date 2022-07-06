شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لإزالة Xbox 360 من قائمة الألعاب فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط مايكروسوفت لإزالة ألعاب Xbox 360 من عرض الألعاب الشهرية مع Gold في أكتوبر، حيث بدأت الشركة المصنعة للبرامج في إرسال بريد إلكتروني إلى مشتركي Xbox Live Gold لتحذيرهم من التغيير، مشيرة إلى أن الشركة "وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتها على جلب ألعاب Xbox 360 إلى الكتالوج".

الألعاب ذات الذهب هي ميزة شهرية لمشتركي Xbox Live Gold و Xbox Game Pass Ultimate. تختار Microsoft Hand ألعابًا مجانية كل شهر، ويمكن تشغيل جميع ألعاب Xbox 360 على أحدث وحدات تحكم Xbox Series X / S و Xbox One.

عاد برنامج التوافق مع الإصدارات السابقة لـ Xbox من مايكروسوفت لفترة وجيزة مع 76 لعبة جديدة العام الماضي، لكن الشركة أوضحت أنها "وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتنا على جلب ألعاب جديدة إلى الكتالوج من الماضي بسبب قيود الترخيص والقانونية والتقنية"، هذا من شأنه أن يفسر سبب وصولها الآن إلى الحد الأقصى لعناوين Xbox 360 الجديدة للألعاب ذات الذهب حسبما نقل موقع ذا فيرج التقني.

وإذا سبق لك تنزيل ألعاب Xbox 360 أو استرداد قيمتها من خلال Games with Gold ، فلن يؤثر هذا التغيير على تلك العناوين.

ويعني فقط اعتبارًا من الأول من أكتوبر، لن تضيف مايكروسوفت أي ألعاب Xbox 360 إضافية إلى الألعاب ذات العرض الذهبي.

على الرغم من أن Xbox Game Pass أصبح الاشتراك الذي لا غنى عنه لمالكي Xbox ، إلا أن Xbox Live Gold لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة.

حاولت مايكروسوفت مضاعفة تكلفة الاشتراك السنوي في الخدمة العام الماضي، ولكن بعد رد فعل عنيف، عكست الشركة مسارها، بل وألغت شرط Xbox Live Gold للألعاب المجانية.

يوفر Xbox Live Gold أيضًا خصومات شهرية لمتجر مايكروسوفت، ولكن معظم الميزات الأساسية للاشتراك أصبحت الآن مجانية لجميع مالكي أجهزة أكس بوكس الحديثة.

ومع ذلك ستظل بحاجة إلى اشتراك Xbox Live Gold لجهاز Xbox 360. بالنسبة لمستقبل Xbox Live Gold ، بدأت مايكروسوفت في الابتعاد عن علامة Xbox Live التجارية العام الماضي، حيث تشير الآن إلى مجموعة البرامج والخدمات كشبكة Xbox.

إليك رسالة البريد الإلكتروني الكاملة من مايكروسوفت إلى مشتركي Xbox Live Gold:

اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022 لم تعد الألعاب الشهرية المقدمة لأعضاء Xbox Game Pass Ultimate و Xbox Live Gold عبر الألعاب مع Gold تتضمن عناوين Xbox 360.

لقد وصلنا إلى الحد الأقصى من قدرتنا على جلب ألعاب Xbox 360 إلى الكتالوج؛ ومع ذلك ستستمر Games with Gold في تضمين ألقاب Xbox One المثيرة والمدخرات الحصرية كل شهر.

لن يؤثر ذلك على أي ألعاب Xbox 360 قمت بتنزيلها قبل أكتوبر 2022. أي ألعاب Xbox 360 تقوم باستردادها عبر الألعاب مع Gold قبل ذلك الوقت هي ملكك للاحتفاظ بها على حساب Xbox الخاص بك، بغض النظر عما إذا كنت تواصل اشتراكك أم لا.