شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تتخلى تيك توك عن خطط التسوق المباشر فى الولايات المتحدة وأوروبا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يبدو تيك توك وكأنه آلة ترفيه عالمية لا يمكن إيقافها، ولكن جزء واحد على الأقل من عروض الشركة لم يسيطر تمامًا، حيث تعمل تيك توك على تقليص خطط التجارة المباشرة في أوروبا والولايات المتحدة حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

تختبر تيك توك التسوق المباشر في المملكة المتحدة منذ أواخر العام الماضي، بدءًا من حدث متعدد العلامات التجارية يسمى "On Trend" في ديسمبر الماضي، لكن أفادت فاينانشيال تايمز أن البث المباشر للتسوق لم يجتذب جماهير كبيرة ولم يحفز مبيعات كثيرة، وأن بعض المبدعين المشاركين في مشاريع تيك توك شوب المبكرة قد انسحبوا تمامًا.

كانت تيك توك تخطط لطرح Shop في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا حتى الآن، وكانت تأمل في إطلاقها في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام، لكنها أخبرت FT الآن أنها تركز حاليًا فقط على إنجاح المنتج في المملكة المتحدة، كما أنها تعيش في العديد من البلدان في آسيا، حيث يكون المفهوم أكثر نضجًا حسبما نقل موقع The verege.

ويعد التسوق المباشر عبر الإنترنت، بقيادة المبدعين والمؤثرين، نشاطًا تجاريًا ضخمًا لمالك تيك توك، بايت دانس.

وشهدت Douyin النسخة الصينية من تيك توك المملوكة أيضًا لشركة بايت دانس، تحول هذه المبيعات المباشرة إلى أحداث ثقافية ضخمة تجلب أعمالًا كبيرة لتجار التجزئة والمبدعين والمنصات على حد سواء.

ولكن لا توجد أدلة كثيرة تشير إلى أن نموذج التجارة الإلكترونية الحية سيعمل في كل مكان، بالتأكيد حققت QVC وشبكة التسوق المنزلي نجاحات هائلة في الولايات المتحدة، ويقوم المزيد والمزيد من المستخدمين بشراء المنتجات من خلال إنستجرام وتيك توك ويوتيوب، لكن العديد من المنصات حاولت جعل التسوق المباشر يعمل ولم ينجح أي منها.

وبالإضافة إلى ذلك مع استمرار نمو التسوق الاجتماعي، ستكون المنافسة على أن تكون موطنًا لهذا التسوق شرسة، حتى أمازون تستثمر بكثافة في تدفقات التسوق.

وليس هناك شك في التزام تيك توك بالفكرة، إما: قامت الشركة ببناء واختبار تجارب تسوق مخصصة لأكثر من عام، وتقوم حاليًا باختبار علامة تبويب TikTok Shop في التطبيق في إندونيسيا.