شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر تقاضى الحكومة الهندية بعد صدور قواعد جديدة للمحتوى عبر الانترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة تويتر، أنها رفعت دعوى قضائية ضد الحكومة الهندية، في أحدث معركة ضد قوانين التعبير في البلاد، تأتي الدعوى بعد أن صدر أمر على تويتر بإزالة سلسلة من الحسابات والمنشورات التي تنتهك قوانين الفحش والتشهير الهندية، كما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة. قام تويتر بإزالة المنشورات، لكنه يسعى للحصول على الحماية القضائية من مثل هذه الأوامر في المستقبل.

وبدأت المعركة في مايو الماضي عندما أصدرت الهند قواعد جديدة لتكنولوجيا المعلومات للمحتوى عبر الإنترنت، تلتها بعد فترة وجيزة مداهمة للشرطة على مكاتب تويتر في الهند.

وفي يوليو التالي هدد المنظمون الهنود بتحميل تويتر المسؤولية عن أي انتهاكات مستقبلية من قبل مستخدميها.

وجادل موقع تويتر منذ فترة طويلة بأنه يلتزم بالقوانين المحلية المتعلقة بالكلام - لكن القوانين الهندية المتعلقة بالفحش والخطاب المثير للفتنة عدوانية بشكل غير عادي.

في الماضي استخدمت البلاد قوانين التعبير لخنق المخاوف البيئية أو مناقشة أوسع للصراع السياسي الداخلي.

وفقا لتقرير موقع ذا فيرج، اعتبر الصراع القانوني على تويتر معقد بسبب الارتباك المستمر حول محاولة إيلون ماسك شراء الشركة وجعلها خاصة.

في يونيو تعهد ماسك بالتشديد على قيم حرية التعبير بصفته مالك تويتر، لكنه قال أيضًا إنه سيلتزم بالقوانين المحلية وألمح إلى تخفيضات في عدد الموظفين ستزيد من صعوبة الدفاع عن موقع الشركة بشكل فعال في الهند.

على الرغم من توقيعه اتفاقية للاستحواذ على الشركة، إلا أن ماسك نفسه لا يزال يثير الشكوك حول ما إذا كانت عملية الاستحواذ ستتم، مما يثير المزيد من الشكوك حول مستقبل الشركة.