شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفضل كروم أو سفاري أو أي متصفح آخر ، فمن المستحسن مسح ذاكرة التخزين المؤقت بشكل دوري، سيؤدي ذلك إلى تسريع هاتفك أثناء تصفح الويب، وإدارة تخزين آيفون الخاص بك للمساعدة في تشغيله بسرعة مرة أخرى.

عادةً ما تتطلب زيارة أحد مواقع الويب من هاتفك تنزيل معلومات مثل الصور واللافتات والبيانات الأخرى.

للمساعدة في تسريع هذه العملية ستقوم معظم متصفحات الإنترنت بتخزين بعض هذه البيانات في ذاكرة تخزين مؤقت حتى يسهل استردادها.

تصبح الأمور أقل ملاءمة عندما تصبح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح قديمة ولا تتطابق البيانات التي يتم استردادها مع البيانات المستخدمة بالفعل على موقع الويب، ما يؤدى إلى سرعات تحميل أبطأ وتنسيق موقع الويب بشكل غير الصحيح.

لهذا السبب يمكن أن يساعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت: فهو يمنح المواقع بداية جديدة في متصفحك ويحرر بعض المساحة في التخزين لديك.

لاحظ أن مسح ذاكرة التخزين المؤقت سيؤدي إلى خروجك من المواقع التي قمت بتسجيل الدخول إليها حاليًا.

فيما يلي إرشادات خطوة بخطوة حول كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز iPhone الخاص بك بناءً على المتصفح الذي تستخدمه.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ "آيفون" في سفاري

سفاري هو المتصفح الافتراضي على أجهزة آيفون، ويمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت لسفارى في بضع خطوات قصيرة. بدءًا من iOS 11 حيث سيؤثر اتباع هذه العملية على جميع الأجهزة التي تم تسجيل الدخول إليها في حساب iCloud الخاص بك.

نتيجة لذلك سيتم مسح جميع ذاكرات التخزين المؤقت لأجهزتك، وستحتاج إلى تسجيل الدخول إلى كل شيء في المرة التالية التي تستخدمها فيها.

إليك ما يجب فعله:

1. افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone الخاص بك.

2. حدد Safari من قائمة التطبيقات.

3. انتقل إلى خيارات متقدمة ثم بيانات الموقع.

4. قم بالتمرير لأسفل وحدد مسح السجل وبيانات الموقع.

5. اختر إزالة الآن في المربع المنبثق.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ "آيفون" في كروم

كروم هو متصفح شائع آخر لمستخدمي آيفون، تتطلب العملية الشاملة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت في كروم بضع خطوات أخرى، وستحتاج إلى القيام بأشياء من خلال متصفح كروم نفسه. إليك الطريقة.

1. افتح تطبيق كروم.

2. حدد النقاط الثلاث في أسفل اليمين لفتح المزيد من الخيارات.

3. قم بالتمرير لأسفل وحدد الإعدادات.

4. حدد الخصوصية في القائمة التالية.

5. ثم حدد "محو بيانات التصفح" لفتح قائمة أخيرة.

6. حدد النطاق الزمني المقصود في أعلى القائمة (في أي مكان من آخر ساعة إلى جميع الأوقات).

7. تأكد من تحديد ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع ، إلى جانب الصور والملفات المخزنة مؤقتًا. اضغط على محو بيانات التصفح أسفل الشاشة.

كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لـ iPhone في فايرفوكس

إذا كنت من محبي فايرفوكس، يعد مسح ذاكرة التخزين المؤقت على جهاز آيفون الخاص بك أمرًا سهلاً، عبر اتباع هذه الخطوات.

1. انقر فوق قائمة الهامبرجر في الزاوية اليمنى السفلية لفتح الخيارات.

2. اختر الإعدادات في الجزء السفلي من القائمة.

3. حدد إدارة البيانات في قسم الخصوصية.

4. يمكنك تحديد بيانات موقع الويب لمسح البيانات الخاصة بالمواقع الفردية، أو تحديد مسح البيانات الخاصة في الجزء السفلي من الشاشة لمسح البيانات من جميع الحقول المحددة.