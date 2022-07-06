شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت لمتصفح Edge والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، نقدم طريقتين لمسح هذه الذاكرة:
مستعرض سطح المكتب
• اضغط فوق النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى العليا.
• حدد الإعدادات> الخصوصية والبحث والخدمات.
• قم بالتمرير لأسفل إلى مسح بيانات التصفح واضغط فوق اختيار ما تريد مسحه.
• تأكد من تحديد الصور والملفات المخزنة مؤقتًا (وتحقق من أي بيانات أخرى تريد مسحها).
• استخدم القائمة المنسدلة للنطاق الزمني لتحديد آخر ساعة أو آخر 24 ساعة أو آخر أربعة أسابيع أو كل الوقت.
• اضغط فوق مسح الآن.
طريقة مسح البيانات لموقع محدد
• اضغط على النقاط الثلاث في أعلى اليمين.
• حدد الإعدادات> ملفات تعريف الارتباط وأذونات الموقع> إدارة وحذف ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع.
• قم بالتمرير لأسفل واضغط على "عرض جميع ملفات تعريف الارتباط وبيانات الموقع".
• ابحث عن اسم موقع الويب في الزاوية اليمنى العليا أو مرر لأسفل للعثور عليه.
• اضغط فوق السهم "لأسفل" بجوار اسم الموقع، ثم استخدم رموز سلة المهملات لحذف ملفات تعريف الارتباط والبيانات.
• يمكنك أيضًا استخدام الأزرار الموجودة في الأعلى لإزالة جميع ملفات تعريف الارتباط المعروضة أو إزالة ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية.