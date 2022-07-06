شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا عانت اليابان من انقطاع مروع فى الهاتف الخلوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتمكن عشرات الملايين من مستخدمي الهواتف المحمولة في اليابان من الاتصال معظم عطلة نهاية الأسبوع فيما يُعتقد أنه أسوأ انقطاع خدمة في البلاد من حيث عدد الخطوط المتأثرة.

وقالت شركة الاتصالات المتنقلة KDDI إن التعطيل بدأ في وقت مبكر من يوم السبت واستمر حتى يوم الأحد، على الرغم من أن بعض المستخدمين ما زالوا يواجهون مشاكل يوم الاثنين.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية NHK أن الانقطاع غير المسبوق أثر على ما يقرب من 40 مليون عميل، أي ما يعادل حوالي ثلث سكان البلاد .

وشملت الخدمات المتأثرة العلامة التجارية "au" الخاصة بـ KDDI ، بالإضافة إلى عملاء خدمات UQmobile و Povo ، التي تستخدم البنية التحتية لـ KDDI.

وليس من الواضح تمامًا سبب الانقطاع، على الرغم من أن شركة KDDI قالت إنها بدأت عندما كان المهندسون يقومون بتركيب معدات جديدة، وفقا لتقرير digitartlend.

لم يتمكن المستخدمون، وبعضهم من عملاء الشركات، من إجراء مكالمات أو استخدام الإنترنت ، تاركين أولئك اليائسين لإجراء مكالمة يضطرون إلى استعارة هاتف صديق أو البحث عن أحد الهواتف العمومية التي تقل أجرًا.

بسبب عدم القدرة على إجراء المكالمات، والقيام بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وتنظيم عمليات التسليم، وحجز الرحلات، والاستفادة من عدد لا يحصى من الخدمات الأخرى المتاحة عادة لمستخدمي الهاتف، أصيب عشرات الملايين من العملاء المنتظمين بالإحباط الشديد .

وقال وزير الاتصالات كانيكو ياسوشي إن الحادث كان مصدر قلق لأنه جعل من الصعب على بعض الخدمات الاستجابة لمكالمات الطوارئ.

ردا على كارثة يوم الأحد أثناء تقديم القوس الاعتذار العرفي، قال رئيس شركة KDDI تاكاهاشي ماكوتو إنه اعترف بانقطاع التيار الكهربائي باعتباره "حادثًا خطيرًا" ووعد بأن شركته ستستجيب بشكل مناسب وفقًا للقانون الياباني.