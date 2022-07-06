شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تستخدم الليزر لتتبع موقع الأقمار الصناعية ومنعها من الاصطدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستستخدم بريطانيا تقنية الليزر الجديدة لتتبع موقع الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض ومنع تصادمها، مع أول قمر صناعي تجريبي من المقرر إطلاقه من Spaceport Cornwall هذا الصيف، وهذا النظام، الذي طورته شركة Lumi Space البريطانية الناشئة، يعمل عن طريق إرسال نبضات من ضوء الليزر من الأرض باتجاه جسم في الفضاء وتوقيت المدة التي يستغرقها الضوء للارتداد.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يتم وصفها بأنها طريقة بسيطة ولكنها قوية تستخدم الضوء لتتبع الأقمار الصناعية، وتهدف إلى معالجة الحطام الفضائي من خلال إصدار تحذيرات الاصطدام فائقة الدقة.

وسيتم إطلاق قمر صناعي تجريبي صغير يحمل التكنولوجيا الجديدة إلى المدار بواسطة Virgin Orbit مع العديد من الأقمار الصناعية الأخرى في سبتمبر، فيما يمكن أن يكون أول إطلاق صاروخ تاريخي على الإطلاق على أرض المملكة المتحدة.

يوجد حاليًا ما يقدر بنحو 330 مليون قطعة من الحطام الفضائي، بما في ذلك 36500 جسم أكبر من 10 سم، مثل الأقمار الصناعية القديمة وأجسام الصواريخ المستهلكة وحتى الأدوات التي أسقطها رواد الفضاء الذين يدورون حول الأرض.

ويمكن أن يبقى الحطام الفضائي في المدار لمئات السنين ويشكل خطراً حقيقياً على العدد المتزايد بسرعة من الأقمار الصناعية الجديدة التي يتم إطلاقها كل عام والتي توفر خدمات حيوية، بما في ذلك الاتصالات ورصد تغير المناخ.

كما تم تجهيز القمر الصناعي الاختباري، الذي تم بناؤه في ويلز بواسطة شركة Space Forge، بتقنية Lumi retroreflector، وهو جهاز يقوم بإرجاع الضوء إلى حيث أتى.

ويمكن استخدام هذا لحساب مسار القمر الصناعي، بناءً على الوقت الذي يستغرقه الليزر في الانتقال منه وإليه.