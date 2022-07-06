شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على بنية جديدة قد تكون أول قاعدة بشرية على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تعيد وكالة ناسا البشر إلى القمر في وقت لاحق من هذا العقد، ستكون رؤيتها الأوسع هي إنشاء قاعدة قمرية للناس للبقاء على قيد الحياة لفترات أطول، ولدعم هذا الهدف، كشفت شركة أمريكية عن تصميمها لمخبأ مطبوع ثلاثي الأبعاد يمكنه حماية رواد الفضاء من الإشعاع والنيازك والزلازل القمرية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستحتوي البؤرة الاستيطانية لـ AI SpaceFactory على أقواس رومانية تعلوها أكثر من 8 أقدام من التربة القمرية، إلى جانب ثلاث وحدات منفصلة تشترك في فناء مشترك.

تبلغ مساحة كل وحدة 807 قدمًا مربعًا (75 مترًا مربعًا) ، بينما تبلغ مساحة التدريج المركزية 968 قدمًا مربعًا (90 مترًا مربعًا).

يشتمل تصميم الغلاف المطبوع ثلاثي الأبعاد أيضًا على شجرة كهروضوئية لالتقاط وحصاد الطاقة الشمسية، وسيتم إنشاء المسكن LINA بواسطة روبوتات مستقلة بالقرب من فوهة شاكلتون، حيث يمكن لأشعة الشمس شبه المستمرة على القمم أن تسمح بالطاقة الشمسية.

وقال فريق التصميم: "بينما نوسع أفق ما هو ممكن في المستقبل، تعد LINA معلمًا معماريًا وتكنولوجيًا يمثل سابقة لمتابعة الاستكشافات على بعد أبعد من قمرنا".

وأضاف الفريق، "تم تصميم LINA بمتوسط عمر متوقع لا يقل عن 50 عامًا، حيث تم تصميم LINA لإيواء عربة جوالة مضغوطة مأهولة مثل مركبة استكشاف الفضاء وأجهزة الاتصالات ووحدات السكن."