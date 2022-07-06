شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل تصاعد الصراع بين أمريكا والصين فى الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نددت الصين بتصريحات وكالة ناسا الخاصة بتخطيط الصين للاستيلاء على القمر كجزء من برنامجها العسكري للفضاء، حيث جاءت هذه التصريحات لمدير ناسا بيل نيلسون، الذى أعلن أن الولايات المتحدة تشارك الآن في سباق فضاء مع الصين، وقال "يجب أن نشعر بقلق شديد من أن الصين تهبط على القمر".

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية"، قال تشاو ليجيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان: "هذه ليست المرة الأولى التي يتجاهل فيها رئيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية الحقائق وتحدث بشكل غير مسؤول عن الصين".

وأضاف، "لقد قام الجانب الأمريكي باستمرار شن حملة تشويه ضد مساعي الصين العادية والمعقولة في مجال الفضاء الخارجي، وتعارض الصين بشدة مثل هذه التصريحات غير المسؤولة."

ومن جانبه قال نيلسون أيضًا إن رواد الفضاء الصينيين يتم تدريبهم على تدمير الأقمار الصناعية لدولة أخرى وأن الأمة "سرقت الأفكار والتكنولوجيا من الآخرين" من أجل إثبات مطالبتها على القمر.

في حين قال تشاو إن بكين دافعت دائما عن الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وعارضت تسليحه، مضيفا "أن تطوير صناعة الفضاء الصينية قد تحقق بالكامل من خلال الاستقلال والاعتماد على الذات، ولا يمكن التشكيك في حقوقها وإنجازاتها أو تشويهها بأي شكل من الأشكال".

وتابع أن الصين دأبت على تعزيز بناء مستقبل مشترك للبشرية في الفضاء الخارجي وعارضت تسليحه وأي سباق تسلح في الفضاء.