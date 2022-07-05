شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستهدف إطلاق مهمة Artemis 1 Moon فى أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وكالة ناسا هدف إطلاق صارم لمهمتها للقمر Artemis 1 بعد نجاح اختبار التزود بالوقود في 20 يونيو "بروفة الرطب" لصاروخ SLS الذي سينقل الرحلة إلى الفضاء.

في مقابلة مع Ars Technica ، قال Jim Free، المسؤول المساعد في برنامج تطوير أنظمة الاستكشاف التابع للوكالة ، إن ناسا تعمل هذا الأسبوع على إطلاق نافذة Aretmis 1 من 23 أغسطس إلى 6 سبتمبر. "هذا هو الهدف الذي نستهدفه مجانًا، سنكون من الحماقة ألا نستهدف ذلك الآن. لقد أحرزنا تقدمًا مذهلاً الأسبوع الماضي."

وأعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن أقرب وقت يمكن أن تحصل فيه على Artemis 1 في الفضاء بعد إجراء اختبار وقود ناجح لـ SLS بين 26 يوليو و 10 أغسطس. بدلاً من ذلك اختارت ناسا ثاني أقرب نافذة إطلاق كانت قد فتحتها لها.

قبل بدء الرحلة يجب على الفنيين إكمال الاستعدادات النهائية على صاروخ SLS، بما في ذلك استبدال الختم الذي أدى إلى تسرب الهيدروجين خلال اختباره في 20 يونيو حسبما نقل موقع Engadget.

وبدأت ناسا في إعادة SLS إلى مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي للفضاء، حيث سيعمل الموظفون على مركبة الإطلاق في الأول من يوليو، قال فري: "لا أعتقد أننا نوسع أنفسنا للوصول إلى هناك، ربما ندفع أنفسنا قليلاً لكننا لن نفعل شيئًا غبيًا."

بمجرد أن يتم إطلاق Artemis 1 أخيرًا، ستحمل وحدة Orion بدون طيار في رحلة حول القمر لدراسة كيفية تأثير الرحلة على جسم الإنسان.

سيأخذ Artemis II في وقت لاحق أربعة رواد فضاء إلى القمر الصناعي قبل الهبوط المخطط له على سطح القمر في وقت ما في النصف الثاني من العقد.