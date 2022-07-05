شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب تصدر سياسات جديدة لوقف الرسائل غير المرغوب فيها لانتحال الهوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد موقع يوتيوب فى الآونة الأخيرة، نصيبًا معقولاً من الأوقات العصيبة في أيدي مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها، حيث قامت مجموعة من كبار المبدعين مثل MKBHD و Jacksepticeye فى وقت سابق من هذا العام، بإنشاء مقاطع فيديو تسلط الضوء على المطبوعات الرقمية التي لا تنتهي لمرسلي البريد العشوائي الذين يسخنون قنواتهم، وقد أخذ هؤلاء مرسلو البريد العشوائي هؤلاء في الرد على المعلقين الآخرين، وتقديم الهدايا المزيفة ورسائل الاحتيال الأخرى، ما أغرق يوتيوب في عدد كبير من هذه الشكاوى وأعلن عن بعض التغييرات الجديدة التي توشك على وقف المد بشكل كافٍ.

في محاولة لمعالجة هذا الأمر، أصدرت يوتيوب ثلاث سياسات جديدة في هذا الصدد.

أولاً، لم تعد القنوات الموجودة على النظام الأساسي قادرة على إخفاء عدد المشتركين - وهي خطوة يستخدمها غالبًا مرسلو البريد العشوائي للمساعدة في التمويه على أنفسهم. وذلك لأن التحقق من عدد المشتركين في القناة يمكن أن يساعد بسرعة في التحقق من هويتهم (المعروف أيضًا باسم Big Name Content Creator X).

ثانيًا، يضع يوتيوب حدًا لنوع وتكرار الأحرف الخاصة التي يمكن لاسم القناة اعتمادها.

كذلك تم التعرف على هذا كتكتيك شائع لمرسلي البريد العشوائي، ويستخدم أحيانًا بالتنسيق مع أعداد المشتركين المخفية حسبما نقل موقع techbooky.

بشكل أساسي، يستخدم مرسلو الرسائل غير المرغوب فيها استخدام أحرف خاصة لتكوين أسماء مألوفة لجعل القناة تبدو مشروعة، في محاولة لتقليد حساب يوتيوب الرسمي. من خلال تقليل تكرار استخدام هذه الأحرف الخاصة، يتم أيضًا تقليل الخيارات المتاحة لهم للقيام بذلك.

ثالثًا، يعمل يوتيوب على توسيع نطاق الوصول إلى إعدادات الإشراف على التعليقات المحسّنة.

وتقول التقارير في وقت سابق من العام، كانت هذه الإعدادات في مرحلة الاختبار. تقول الشركة الآن إنه يمكن لجميع منشئي المحتوى تبديل إعداد "زيادة الصرامة" في علامة التبويب "معلقة للمراجعة" في أدوات الإشراف بالمنصة.

ويؤدي القيام بذلك تلقائيًا إلى تقليل تكرار التعليقات غير المرغوب فيها / الاحتيال ، ولكن مع وجود عوامل تصفية أكثر صرامة ، هناك دائمًا خطر حدوث زيادة في الإيجابيات الخاطئة أيضًا.

على الرغم من أن السياسات الجديدة التي يتم طرحها على يوتيوب هي عبارة عن عدد صغير قد يبدو أنه يُحدث تغييرات صغيرة نسبيًا، إلا أنه من الجيد معرفة أن يوتيوب يدرك جهود منشئي المحتوى ولا يزال يعمل على تحسين هذه المشكلة.