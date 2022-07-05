شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراء من إنستجرام ويوتيوب وديسكورد بشأن صفحات المتهم بإطلاق النار فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت يوتيوب وإنستجرام وديسكورد وتويتر بسرعة لسحب صفحات التواصل الاجتماعي التي يبدو أنها تخص روبرت كريمو الثالث ، وهو شخص متهم بإطلاق النار في ضاحية شيكاغو والذي خلف ستة قتلى وعشرات الجرحى.

وتحت زوج من الأسماء المستعارة يبدو أن كريمو قد نشر أكثر من عشرة مقاطع فيديو على يوتيوب واستضاف قناة Discord المسماة "SS"، والتي كانت مفتوحة للجمهور من خلال رابط دعوة.

لم يتم نشر حساب كريمو الظاهر على يوتيوب في حوالي ثمانية أشهر، بناءً على تقرير موقع The Verge التقني قبل سحب الحساب.

وتضمن أحدث مقطع فيديو يتعلق باللغة والصور التي بدت وكأنها تتضمن فصولًا ورسومات فنية لأشخاص يتم تصويرهم، مقطع آخر بدا وكأنه مقطع فيديو موسيقي لأغنية راب، والذي انتهى بارتداء كريمو واقٍ والتعامل مع الرصاص في ما بدا أنه فصل دراسي.

وفقا لموقع ذا فيرج يبدو أن كريمو قد نشر ألبومات متعددة إلى سبوتيفاي والعديد من EPs والأغاني على آبل ميوزيك، وكلاهما ظل متصلاً بالإنترنت حتى مساء الرابع من يوليو.

وتم سحب القضبان في وقت لاحق من كلا المنصتين. قال متحدث باسم سبوتيفاي، طلب عدم ذكر اسمه، إن الشركة اتخذت قرارًا بإزالة المحتوى بالشراكة مع موزعها.

وتشير منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن حساب تيك توك المرتبط بـ Crimo ربما تمت إزالته أيضًا.

وبعد إطلاق النار الجماعي في بوفالو، نيويورك في مايو، سرعان ما تبين أن المشتبه به في إطلاق النار قد ناقش خطط هجومه على خادم ديسكورد وفقا للتقرير. كما استخدم Twitch في بث مباشر لهجومه. قبل أقل من أسبوعين ، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأنه يجب أن يكون من الصعب على الولايات فرض قيود على الأسلحة.