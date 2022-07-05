النت عندنا مكسح وبيفصل.. هنيدي وإبراهيم فايق وأحمد يونس يدعمون حملة ’’#انترنت_غير_محدود_في_مصر‘‘

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

دعم عدد من الفنانين والإعلاميين، حملة "#انترنت_غير_محدود_في_مصر"، للمطالبة بإلغاء نظام الباقات، وسياسة الإستخدام العادل للإنترنت، وتحسين الخدمة في مصر.

وكتب الفنان محمد هنيدي: "‏دلوقتي النت بقى كل حياتنا.. التعليم الدولة طورته وبقى معتمد على النت.. الصحافة اتحولت للفيديو"

وتابع، على حسابه بتويتر: "وبقى عندنا الاف من الجيمرز في واحده من أهم الصناعات في العالم دلوقتي ووزارة الشباب بتدعم كتير منهم.. الانترنت الغير محدود بقى ضرورة كبيرة للمرحلة الجاية".

من جانبه، دعم الإعلامي أحمد يونس الحملة، قائلا: "دي ضروره وليست رفاهيه ! #انترنت_غير_محدود_في_مصر.. مينفعش كل الخدمات الحكوميه بقت اون لاين لمواكبة التطور ، والانترنت عندنا مكسح يفصل ويطلب تجديد الباقه قبل ما تبدأ !!".

وواصل، الإعلامي عبر حسابه بتويتر: "اومال اسمها بوابه الحكومه الالكترونيه ازاي ( ولا نضيف على اسمها لحد ما نجدد الباقه !)".

كما دعم الإعلامي إبراهيم فايق، الحملة، وكتب على تويتر: "مصلحتنا في انترنت سريع وموفر يخدم أهداف المجتمع والأسرة المصرية في المجالات التعليمية والعملية والتجارية والترفيهية، الانترنت غير المحدود أصبح ضرورة ملحة".

وتصدر هاشتاج "#انترنت_غير_محدود_في_مصر"، تريند موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، خلال الأيام الماضية، للمطالبة بإلغاء نظام الباقات.

وندد المغردون، عبر الهاشتاج، بسرعة انتهاء سعة التحميل الخاصة بباقات الإنترنت المنزلي، قبل مرور 15 يوما على موعد تجديد اشتراكاتهم، وهو ما يدفعهم كل مرة لشحن باقات إضافية.

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وطالب المغردون، بتوفير إنترنت غير محدود في مصر، وتحسين خدمة الإنترنت، وتطوير أداء خدمة العملاء، ورفع كفاءة البنية التحتية.

كما طالب المغردون، بإلغاء نظام الباقات «الكوتة» وأن تحدد أسعارها اعتمادا على السرعة فقط، وحل المشكلات التقنية في أسرع وقت.

أيضا طالب المغردون بمقاطعة شركات الاتصالات التي تقدم خدمات الإنترنت، عن طريق إغلاق الراوتر يوميا من 6 لـ8 مساء، ساعتين فقط، وعدم إجراء مكالمات هاتفية يوميا من 6 لـ10 مساء، وكذلك عدم شحن أي باقات أساسية أو إضافية يوميا من 6 لـ10 مساء.