شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه مهمة Progress 60 الروسية وماذا حملت للفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أنه في مثل هذا اليوم 5 يوليو من عام 2015، رست مركبة الشحن الروسية Progress 60 بنجاح بمحطة الفضاء الدولية، حيث أطلقت المركبة الفضائية إلى المدار قبل أيام، في 3 يوليو، من بايكونور كوزمودروم في كازاخستان.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإن هذه المهمة تم تعبئتها بأكثر من 3 أطنان من الطعام والماء والوقود والمعدات والإمدادات الأخرى لطاقم البعثة البالغ عددهم 44 فردًا على متن المحطة الفضائية.

وأنهى هذا التسليم الناجح سلسلة من حالات فشل إطلاق البضائع بعد انفجار صاروخ SpaceX، وسقطت مركبة فضاء أخرى من طراز Progress إلى الأرض بعد الإطلاق، وانفجر صاروخ Antares من Orbital Sciences ومركبة البضائع Cygnus بعد الإقلاع مباشرة في أكتوبر 2014.

كما سارت هذه المهمة بسلاسة أكبر من الاثنين قبله مباشرة، وظلت المركبة راسخة في المحطة الفضائية حتى 19 ديسمبر، بعد أن ملأها رواد الفضاء بالقمامة، وأرسلوها لتحترق في الغلاف الجوي للأرض.