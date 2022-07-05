شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة مهمة يمكنك استخدامها فى أجهزة آيفون القديمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنحك الترقية الفورية لجهاز iPhone إمكانية الوصول إلى ميزة جديدة لا تمتلكها معظم الطرز، ما لم يكن لديك أحدث جهاز iPhone 13 Pro ، فلن يكون لديك خدعة خاصة بالكاميرا.

يطلق عليه تصوير الماكرو، ويتيح لك التقاط لقطات قريبة جدًا من الأشياء.

يمكنك الحصول على لقطات مقربة ذات تركيز حاد على مسافة 2 سم فقط وفقا لموقع ذا صن.

عادةً ما يكون متاحًا فقط على iPhone 13 Pro أو Pro Max - ولكن هناك خدعة للحصول عليه على الطرز القديمة أيضًا.

يعمل باستخدام تطبيق يسمى Halide.

يعد هذا أحد أكثر تطبيقات كاميرا iPhone شيوعًا لمنافسة الخيار الافتراضي.

إنه مليء بالميزات الخاصة ، بما في ذلك بعض الميزات التي لا تتوفر حتى على كاميرا iPhone العادية.

ما عليك سوى تثبيت Halide من متجر تطبيقات Apple ثم تشغيله.

اختر وضع الماكرو والتقط الصورة التي تريدها.

إذا كنت لا تستخدم أحدث طراز من iPhone فلا تقلق.

سيستخدم Halide العدسة المقربة على جهاز iPhone الخاص بك لالتقاط الصورة.

وبعد ذلك ستستخدم الذكاء الاصطناعي "لترقية" جودة الصورة.

لذلك لن تكون جيدة مثل استخدام عدسة ماكرو، ومن المحتمل ألا تكون بجودة وضع iPhone الرسمي.

لكن ستظل قادرًا على الحصول على تأثير ماكرو مثير للإعجاب.