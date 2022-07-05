شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تواصل سوبر آب" تطبيق جديد للمحادثات المجانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إطلاق تطبيق جديد هو «تواصل سوبر آب» للمكالمات والمحادثات المجانية والمرخص، كما يتيح تصفح الصحف اليومية والمواقع المحلية والعالمية عبر التطبيقات المصغرة التي يضمها التطبيق.

وأفادت شركة «تواصل» لتكنولوجيا المعلومات، بأن التطبيق يجعل المستخدمين على اطلاع دائم على آخر الأخبار والأحداث سواء في الإمارات أو دول العالم، وفقا لتقرير البيان الاماراتيه.

وذكرت الشركة أنه جرى عقد اتفاقيات تعاون مع عدد من الصحف اليومية المحلية لتوفير أخبارها بشكل محدث لحظة بلحظة عبر التطبيق الجديد ومتابعة أهم الأخبار والتقارير والتحقيقات ذات الاهتمام.

ويوفر التطبيق خدماته للمحادثات المرئية والمسموعة بجودة عالية للمستخدمين الذين يقضون إجازاتهم الصيفية خارج دولة الإمارات، حيث يتيح لهم التواصل مع أهلهم وأصدقائهم بشكل مجانى.