شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تبدأ عمليات تسليم شحن الطرود بالدراجة الإلكترونية وسيرًا على الأقدام فى لندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أمازون في تسليم الطرود عن طريق الدراجة الإلكترونية للشحن وعلى الأقدام في المملكة المتحدة للمرة الأولى حيث إنها تحرز مزيدًا من التقدم نحو أهدافها المناخية، وافتتحت الشركة مركزًا للتنقل الدقيق في وسط لندن وتقول الشركة إن المشايات والدراجات الإلكترونية ستنجز أكثر من مليون عملية تسليم سنويًا من المركز في هاكنى، وتدعى أن هذه الرحلات ستحل محل الآلاف من شحنات الشاحنات.

في البداية، ستكون الدراجات الإلكترونية وشركات النقل على الأقدام في الخدمة عبر أكثر من عُشر منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية (ULEZ) في المدينة، وتُعفى الدراجات الإلكترونية والمركبات الكهربائية بالكامل من رسوم الازدحام في لندن ورسوم ULEZ، لذلك ستتجنب أمازون وشركاؤها في التوصيل دفع هذه الرسوم.

وتخطط أمازون لفتح المزيد من مراكز توصيل البضائع الإلكترونية في المملكة المتحدة في الأشهر المقبلة، ولديها بالفعل أكثر من 1000 شاحنة توصيل كهربائية على الطريق في البلاد، وفي وقت سابق من هذا العام أضافت الشركة خمس مركبات كهربائية بالكامل للبضائع الثقيلة إلى أسطولها في المملكة المتحدة لتحل محل شاحنات الديزل، وفقا لتقرير engadged.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها أمازون دراجات البضائع الإلكترونية، وتشير يورونيوز إلى أنها تستخدم في عمليات التسليم في خمس مدن في فرنسا وسبع مناطق حضرية في ألمانيا.

كما تستخدم الدراجات البخارية الكهربائية في إيطاليا وإسبانيا، واعتبارًا من نوفمبر الماضي كانت الشركة تفي بثلثي عمليات التسليم في باريس بالدراجات الإلكترونية وشركات النقل على الأقدام والشاحنات الكهربائية

وفي إطار مشروع شحنة صفر، تهدف أمازون إلى تقديم 50% من الحزم مع انبعاثات كربونية صافية صفرية بحلول عام 2030، وتتوقع أن تصبح خالية من الكربون بحلول عام 2040 كجزء من تعهدها بالمناخ.

وتخطط الشركة أيضًا لتشغيل عملياتها بالكامل باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2025، وستقوم بتركيب أكثر من 30 ألف لوح شمسي إضافي في مواقعها في مانشستر وكولفيل وهايدوك وبريستول وميلتون كينز بحلول نهاية العام، وتمتلك أمازون 18 مشروعًا للطاقة الشمسية في الموقع في المملكة المتحدة وتعمل على مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2024.