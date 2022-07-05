شاومي تطلق Xiaomi 12S Ultra الجديد بمواصفات ممتازة

Xiaomi 12S Ultra أحدث هواتف شاومي وأعلاهم في المواصفات، أطلقته شاومي رسميًا في الصين يوم الرابع من شهر يوليو لعام 2022 ميلاديًا، هاتف يمتلك مواصفات عالية جدًا ومنافس قوي في عالم الهواتف الرائدة، لم يُطلق وحده بل ان شاومي اطلقته مع عائلة Xiaomi 12S الجديدة، ثلاث هواتف بمواصفات عالية أبرزهم هاتف Ultra الذي حمل أعلى المواصفات، في هذا الخبر سريعًا ننقل لكم سعر الهواتف مع مواصفاتهم الجديدة، فتابع معنا.

جدول المحتويات

مواصفات Xiaomi 12S Ultra

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 الشاشة بحجم 6.73 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1440×3200 ومعدل تحديث 120Hz الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256GB او 512GB الكاميرا الخلفية رباعية الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9 الثانية من نوع Periscope Telephoto بدقة 48MP وفتحة عدسة f/4.1 الثالثة من نوع Ultrawide بدقة 48MP وفتحة عدسة f/2.2 الرابعة مستشعر TOF الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP وفتحة عدسة f/2.5 البطارية بسعة 4860mah تدعم الشحن السريع بقدرة 67Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt

مواصفات Xiaomi 12S Pro

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 الشاشة بحجم 6.73 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1440×3200 ومعدل تحديث 120Hz الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9 الثانية من نوع Telephoto بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9 الثالثة من نوع Ultrawide بدقة 50MP وفتحة عدسة f/2.2 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP وفتحة عدسة f/2.5 البطارية بسعة 4600mah تدعم الشحن السريع بقدرة 120Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt

مواصفات Xiaomi 12S

المعالج Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 الشاشة بحجم 6.28 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2400 ومعدل تحديث 120Hz الذاكرة ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB الكاميرا الخلفية ثلاثية الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9 الثانية من نوع Ultrawide بدقة 13MP وفتحة عدسة f/2.4 الثالثة من نوع Telephoto Macro بدقة 5MP وفتحة عدسة f/2.4 الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 32MP وفتحة عدسة f/2.5 البطارية بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 67Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt

أسعار الهواتف

Xiaomi 12S Ultra 256GB/8GB 900 دولار 256GB/12GB 970 دولار 512GB/12GB 1045 دولار Xiaomi 12S Pro 128GB/8GB 700 دولار 256GB/8GB 750 دولار 256GB/12GB 800 دولار 512GB/12GB 880 دولار Xiaomi 12S 128GB/8GB 600 دولار 256GB/8GB 640 دولار 256GB/12GB 700 دولار 512GB/12GB 780 دولار

الهواتف حتى الآن متاحة فقط في الصين لا أخبار عن نية توفير هذه الهواتف بشكل عالمي، شركة شاومي في الأغلب تترك هذه العائلة في الصين لا تصدرها للأسواق العالمية، حتى ان جميع الأسعار هي أسعار محولة من العملة الصينية، عائلة Xiaomi 12S وبالأخص Xiaomi 12S Ultra من العائلات الممتازة والتي تقدم مجموعة مواصفات جيدة، وهو أمر سيء ان لا نرى هذه العائلة في الأسواق العالمية

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