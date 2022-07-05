شاومي تطلق Xiaomi 12S Ultra الجديد بمواصفات ممتازة

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Xiaomi 12S Ultra أحدث هواتف شاومي وأعلاهم في المواصفات، أطلقته شاومي رسميًا في الصين يوم الرابع من شهر يوليو لعام 2022 ميلاديًا، هاتف يمتلك مواصفات عالية جدًا ومنافس قوي في عالم الهواتف الرائدة، لم يُطلق وحده بل ان شاومي اطلقته مع عائلة Xiaomi 12S الجديدة، ثلاث هواتف بمواصفات عالية أبرزهم هاتف Ultra الذي حمل أعلى المواصفات، في هذا الخبر سريعًا ننقل لكم سعر الهواتف مع مواصفاتهم الجديدة، فتابع معنا.
جدول المحتويات
مواصفات Xiaomi 12S Ultra
|المعالج
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|الشاشة
|بحجم 6.73 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1440×3200 ومعدل تحديث 120Hz
|الذاكرة
|ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB او 12GB
ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256GB او 512GB
|الكاميرا الخلفية
|رباعية
الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9
الثانية من نوع Periscope Telephoto بدقة 48MP وفتحة عدسة f/4.1
الثالثة من نوع Ultrawide بدقة 48MP وفتحة عدسة f/2.2
الرابعة مستشعر TOF
|الكاميرا الأمامية
|وحيدة بدقة 32MP وفتحة عدسة f/2.5
|البطارية
|بسعة 4860mah تدعم الشحن السريع بقدرة 67Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt
مواصفات Xiaomi 12S Pro
|المعالج
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|الشاشة
|بحجم 6.73 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1440×3200 ومعدل تحديث 120Hz
|الذاكرة
|ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB او 12GB
ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية
الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9
الثانية من نوع Telephoto بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9
الثالثة من نوع Ultrawide بدقة 50MP وفتحة عدسة f/2.2
|الكاميرا الأمامية
|وحيدة بدقة 32MP وفتحة عدسة f/2.5
|البطارية
|بسعة 4600mah تدعم الشحن السريع بقدرة 120Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt
مواصفات Xiaomi 12S
|المعالج
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|الشاشة
|بحجم 6.28 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1080×2400 ومعدل تحديث 120Hz
|الذاكرة
|ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8GB او 12GB
ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB
|الكاميرا الخلفية
|ثلاثية
الأساسية بدقة 50MP وفتحة عدسة f/1.9
الثانية من نوع Ultrawide بدقة 13MP وفتحة عدسة f/2.4
الثالثة من نوع Telephoto Macro بدقة 5MP وفتحة عدسة f/2.4
|الكاميرا الأمامية
|وحيدة بدقة 32MP وفتحة عدسة f/2.5
|البطارية
|بسعة 4500mah تدعم الشحن السريع بقدرة 67Watt والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt
أسعار الهواتف
|Xiaomi 12S Ultra
|256GB/8GB
|900 دولار
|256GB/12GB
|970 دولار
|512GB/12GB
|1045 دولار
|Xiaomi 12S Pro
|128GB/8GB
|700 دولار
|256GB/8GB
|750 دولار
|256GB/12GB
|800 دولار
|512GB/12GB
|880 دولار
|Xiaomi 12S
|128GB/8GB
|600 دولار
|256GB/8GB
|640 دولار
|256GB/12GB
|700 دولار
|512GB/12GB
|780 دولار
الهواتف حتى الآن متاحة فقط في الصين لا أخبار عن نية توفير هذه الهواتف بشكل عالمي، شركة شاومي في الأغلب تترك هذه العائلة في الصين لا تصدرها للأسواق العالمية، حتى ان جميع الأسعار هي أسعار محولة من العملة الصينية، عائلة Xiaomi 12S وبالأخص Xiaomi 12S Ultra من العائلات الممتازة والتي تقدم مجموعة مواصفات جيدة، وهو أمر سيء ان لا نرى هذه العائلة في الأسواق العالمية
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المصدر الأصلي : عرفني