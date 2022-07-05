شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاكرز يدعون سرقة بيانات مليار مواطن صينى من شرطة شنغهاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدعي متسلل (أو مجموعة من المتسللين) أنه سرق بيانات عن مليار مواطن صيني من قاعدة بيانات شرطة شنغهاى، وفقًا لـ Bloomberg، ويحاول المخترق بيع 23 تيرابايت من البيانات مقابل 10 بيتكوين، والتي تبلغ قيمتها ما يزيد قليلاً عن 198000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير.

وتتضمن البيانات الأسماء والعناوين وأماكن الميلاد والهويات الوطنية وأرقام الهواتف، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن المتسلل قدم عينة من البيانات، والتي تضمنت تقارير جرائم تعود إلى عام 1995، وأكد المراسلون شرعية بعض البيانات على الأقل من خلال الاتصال بالأشخاص الذين تم سرد أرقامهم.

ولم يتضح بعد كيف اخترق المتسلل قاعدة بيانات الشرطة، على الرغم من وجود اقتراحات بأنهم حصلوا على إمكانية الوصول عبر شركة Aliyun للحوسبة السحابية التي تسمى Aliyun، والتي قيل إنها تستضيف قاعدة البيانات وقالت علي بابا إنها تحقق في الأمر.

والنطاق الحقيقي للتسرب غير معروف، ومع ذلك وصفه خبراء الأمن السيبرانى بأنه أكبر خرق للأمن السيبرانى فى تاريخ الصين.