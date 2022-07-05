شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق القمر الصناعى CAPSTONE التابع لناسا من مدار الأرض ويتجه نحو القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطت خطة ناسا الكبرى لإعادة البشر إلى القمر لأول مرة منذ أكثر من نصف قرن خطوة أخرى إلى الأمام، وتحطمت المكعبات CAPSTONE (عمليات تكنولوجيا نظام تحديد المواقع المستقل ذاتيًا Cislunar وتجربة الملاحة) التي يبلغ وزنها 55 باوندًا خالية من مدار الأرض وهي في طريقها إلى القمر.

وأطلق Rocket Lab CAPSTONE على صاروخ إلكتروني من نيوزيلندا الأسبوع الماضى، وبعد ستة أيام من الحروق في المدار لبناء سرعة كافية، انطلق القمر الصناعي المعتمد على المسار نحو القمر ومع ذلك، فهى رحلة بطيئة نسبيًا ولن يصل CAPSTONE إلى القمر حتى نوفمبر، وفقا لتقرير engadged.

وستحاول ناسا وضع CAPSTONE في مدار دائري قريب من المستقيم حول القمر، وهو إنجاز لم تتم تجربته من قبل، وتخطط الوكالة لاستخدام نفس المدار لمحطة Gateway الفضائية، والتي ستوفر الدعم للبعثات القمرية طويلة الأجل في إطار برنامج Artemis، وسيكون للبؤرة الاستيطانية أماكن معيشة لرواد الفضاء ومختبر، ولن يتم إطلاق هذه المهمة حتى عام 2024 على الأقل.

وفى غضون ذلك، اتضح الأسبوع الماضى أن ناسا استهدفت نافذة إطلاق في الفترة ما بين 23 أغسطس و 6 سبتمبر لمهمة Artemis 1، وسترسل وحدة غير مأهولة حول القمر لتقييم كيفية تأثير الرحلة على جسم الإنسان، وأجرت الوكالة اختبارًا ناجحًا للتزويد بالوقود على الإطلاق الرطب لـ Artemis 1 في يونيو.