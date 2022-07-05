تكنولوجيا: استبدال الألعاب النارية بطائرات بدون طيار تنتهى بالإحباط فى بحيرة بكاليفورنيا

القاهرة - سامية سيد - اتخذت المجتمعات حول بحيرة تاهو بالولايات المتحدة قرارًا بتبديل الألعاب النارية بالطائرات بدون طيار لاحتفالات الرابع من يوليو لهذا العام.

وتاهو هى بحيرة مياه عذبة كبيرة في منطقة سييرا نيفادا بالولايات المتحدة ترتفع إلى 6,225 قدم (1,897 م)، يمتد على خط الولاية بين كاليفورنيا ونيفادا غرب مدينة كارسون.

ونظرًا لأن الألعاب النارية تسبب الآلاف من الحرائق العرضية كل عام في 4 يوليو ، فإن السكان المحليين يدركون تمامًا أن مخاطر الحريق تكون أعلى عندما تكون الأرض جافة جدًا، وفقا لتقرير digitartlend.

ودفع هذا الموقف المنظمين إلى التحول إلى استخدام الطائرات بدون طيار لعرض الأضواء المبهرة في شاطئ كينجز بيتش في بحيرة تاهو يوم الأحد 3 يوليو ، ومرة ​​أخرى في مدينة تاهو أمس الاثنين 4 يوليو.

لكن للأسف ، مثل الألعاب النارية القديمة فإن آلات الطيران الحديثة ليست محصنة ضد قوى الطقس القاسي ، حيث دفعت الرياح القوية في المنطقة المخططين إلى تأجيل كلا الحدثين.

وفي بيان يعلن أن العروض ستتم الآن في يوم العمال في سبتمبر ، قال توني كاروفسكي من جمعية منتجع نورث ليك تاهو إن قرار إلغاء العرض "لم يأتِ بسهولة" ، موضحًا: "لسوء الحظ ، نماذج الرياح المتوقعة لم يتغير خلال الأيام العديدة الماضية، وتشير التقارير إلى احتمال بنسبة 98٪ أن الطائرات بدون طيار لن تكون قادرة على التحليق فوق البحيرة أمس ضمن حدود التشغيل الآمنة".

ومع ذلك ، فإن عرض الطائرات بدون طيار في Incline Village على الشاطئ الشمالي للبحيرة مستمر ، حيث أن موقع العرض في ملاعب الكرة بالمدرسة الإعدادية أقل تعرضًا لهبوب الرياح التي من المتوقع حدوثها على طول الساحل الشمالي لبحيرة تاهو.

وقبل التأجيلات ، قال كاروفوسكي: "لا يزال الاحتفال بيوم الاستقلال بعروض ضوئية مسلية مهمًا لمجتمعاتنا ، ومع ذلك ، فإن أولويتنا هي تحقيق التوازن بين هذه النية والحاجة إلى العناية ببحيرة تاهو وتقليل المخاطر التي تشكلها الألعاب النارية المشتعلة "، مضيفًا أنهم "متحمسون لدعم شيء جديد ".