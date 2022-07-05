شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية التبديل إلى التخطيط القديم فى جيميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم جوجل تصميمًا جديدًا إلى جيميل، والذي يتم إحضاره إلى العديد من المستخدمين عبر تحديث OTA، يوفر هذا التصميم الجديد خدمات اتصال متعددة من جوجل مثل الدردشة وMeet وGmail في واجهة موحدة.

سيتم نقل جميع مستخدمي جيميل تلقائيًا إلى هذا التخطيط الجديد افتراضيًا ولكن أولئك الذين يريدون التخطيط الأقدم لديهم خيار إلغاء الاشتراك أيضًا.

إذا كنت لا تريد التبديل إلى تخطيط جيميل الجديد، فيمكنك إلغاء الاشتراك من خلال قائمة الإعدادات.

ويمكن رؤية خيار الاختصار لمستخدمي Gmail الذين لا يريدون التبديل إلى التخطيط الجديد في الإعدادات السريعة لعميل البريد الإلكتروني.

تخطيط Gmail الجديد

بدأت واجهة مستخدم جيميل الجديدة في طرحها لمستخدمي Gmail مرة أخرى في فبراير من هذا العام، لكنها كانت متاحة فقط لاختيار مستخدمين وليس لقاعدة مستخدميها بالكامل البالغ عددهم 1.5 مليون مستخدم.

نظرًا لأن التبديل إلى التخطيط الجديد تلقائيًا، يمكنك إيقاف تشغيله والاحتفاظ بالتخطيط القديم باتباع الخطوات التالية.

الخطوة 1: عليك التوجه إلى صفحة Gmail الرئيسية.

الخطوة 2: افتح الإعدادات السريعة لـ Gmail في الزاوية اليمنى العليا. إنها أيقونة تشبه الترس موضوعة على يمين أيقونة الملف الشخصي.

الخطوة 3: انقر فوق "الإعدادات السريعة" وسترى اختصارًا لتجربة التخطيط الجديد أعلى قائمة الإعدادات المصغرة والتي ستظهر.

الخطوة 4: قم بتشغيل التبديل وسيقوم Gmail بإعادة تشغيل علامة التبويب للتبديل إلى التخطيط الجديد.

للعودة للنظام الجديدة على جيميل عليك اتخاذ الخطوات التالية:

الخطوة 1: عليك التوجه إلى صفحة Gmail الرئيسية.

الخطوة 2: افتح الرمز الذي يشبه الترس في الزاوية اليمنى العليا للوصول إلى الإعدادات السريعة لـ Gmail.

الخطوة 3: بدلاً من الاختصار في الجزء العلوي للتبديل إلى التخطيط الجديد، يجب النقر فوق الخيار للعودة إلى التخطيط القديم.

الخطوة 4: قم بتشغيل التبديل وسيقوم Gmail بإعادة تشغيل علامة التبويب للعودة إلى التخطيط الأقدم.