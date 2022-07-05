شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Tesla EVs يمكنها الآن مسح الطريق بحثًا عن الحفر وضبط ارتفاع التعليق.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Tesla تحديثًا للبرنامج يسمح لسياراتها بالمسح بحثًا عن الحفر والأرصفة المكسورة والعيوب الأخرى ، حسبما أفادت Electrek، يمكنه بعد ذلك استخدام ذلك لتوليد "بيانات خارطة طريق تقريبية"، وتشغيل التعليق التكيفى في المركبات المدعومة لضبط ارتفاع الركوب لمزيد من الراحة، وفقا لتقرير engadged.

مرة أخرى في عام 2020 ، غرد ماسك أن هذه الميزة قادمة، ويبدو أن هذه هي الخطوة الأولى "قد يحدث هذا التعديل في مواقع مختلفة ، حسب التوافر حيث تقوم السيارة بتنزيل بيانات خارطة الطريق الخام التي تم إنشاؤها بواسطة سيارات Tesla وفقا لما تنص ملاحظات الإصدار، وهذا يعنى أن الحفر والبيانات الأخرى يجب أن يتم تنقيحها بشكل متزايد حيث أن مركبات تسلا تجوب الطرقات

ولن يعمل تعديل الرحلة إلا في سيارات Tesla Model S و Model X المزودة بنظام تعليق تكيفي كما يشير Elektrek، وليس من الواضح ما إذا كانت مركبات الطراز 3 أو Y تبحث أيضًا عن الطرق الوعرة حتى لو كانت تفتقر إلى التعليق التكيفي للاستفادة من البيانات، ويحتوى كل من الطراز 3 والطراز S على ثمانى كاميرات فى المجموع.

ولتمكين الميزة، ستحتاج إلى آخر تحديث 2022.20 ، ثم اضغط فوق "عناصر التحكم" التعليق أو التخميد التكيفي للتعليق، وحدد الإعداد المريح أو التلقائى ومجموعة العدادات ستستمر فى الإشارة إلى وقت التعليق يتم رفعه من أجل الراحة.

وتسلا ليست أول شركة لصناعة السيارات تفكر في تقنية مسح الحفر، واقترحت بعض الشركات المصنعة مثل Ford ميزات تكشف حتى عن الحفر الفردية وترطب التعليق على الفور، على سبيل المثال يمكن أن يكون نظام Tesla أكثر عملية بكثير على الرغم من ذلك ببساطة عن طريق تخفيف معلمات الركوب على بقع معروفة من الطرق الوعرة.