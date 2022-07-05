شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بتراجع شحنات الهواتف لشبكات الجيل الخامس فى الصين خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الوقت الذي تشير التوقّعات إلى تراجع شحنات الهواتف المحمولة حول العالم بمعدّل 7.1% خلال العام 2022، فإن شحنات الهواتف الذكية تتجه لتسجيل تراجع سنوي بمعدّل 5.8% مقارنة بالعام السابق. وعلى صعيد إقليمي، فإن الصين الكبرى مرشحة لتكون الأكثر تضرّرا من تراجع شحنات الهواتف الذكية، والتي تتجه لتسجيل تراجع يصل إلى 18.3% خلال 2022 وفقا لمؤسسة جارتنر للأبحاث.

وكانت أسواق الصين الكبرى قد حافظت على تسجيل أعلى معدلات تبني هواتف شبكات الجيل الخامس خلال العامين الماضيين على المستوى الإقليمي، إلا أن انهيار أسواق الهواتف الذكية في المنطقة سوف يسهم في تراجع بمعدل 2% في شحنات هواتف الجيل الهامس خلال العام 2022، بعد أن سجّلت نموا بلغ 65% خلال العام 2021.

وفقا للتقرير كانت أسواق هواتف شبكات الجيل الخامس مرشحة للنمو بمعدل عشري في أسواق الصين الكبرى. إلا أن سياسة التعاطي الصارم للسلطات الصينية مع جائحة "كوفيد-19" وما نتج عنها من عمليات الإغلاق تسبب في تغيير كُلّي لهذه التوجّهات. فقد توقّفت أعداد كبيرة من المستهلكين عن شراء المنتجات غير الأساسية بما في ذلك الهواتف الذكية لشبكات الجيل الخامس".

خلال العام 2022، تتوقّع شركة "جارتنر" أن يصل إجمالي شحنات هواتف شبكات الجيل الخامس حول العالم إلى قرابة 710 مليون وحدة. وعلى الرغم من أنها تمثّل زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام 2021، إلا أنها لا ترقى إلى بلوغ التوقّعات السابقة.

وتراجع معدّل النمو تراجعا كبيرا مقارنة بمعدّل النمو الذي كانت متوقّعا بحوالي 47% في بداية العام، مما تسبب في خسائر تقدّر بحوالي 95 مليون وحدة من شحنات هواتف شبكات الجيل الخامس بحسب التقرير.

ومن المتوقّع أن يشهد الطلب على هواتف شبكات الجيل الخامس ارتفاعا بوتيرة أسرع خلال العام 2023، حيث تتم معظم الترقيات إلى هواتف شبكات الجيل الخامس بشكل تلقائي عندما يقدم المستخدمين على استبدال هواتفهم الذكية لشبكات الجيل الرابع في نهاية دورة حياة هذه الهواتف، واقتناء هواتف ذكية متوافقة مع شبكات الجيل الخامس.