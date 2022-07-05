شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات للحصول على لقطة شاشة على جهاز Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تمتلك أي نوع من أجهزة ماك الحديثة، فهناك ثلاث طرق أساسية لالتقاط لقطة شاشة بطرق مختلفة باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح - وإذا كان لديك ماك بوك برو مع Touch Bar، فهناك طريقة رابعة، يمنحك برنامج MacOS من Apple أيضًا عددًا لا بأس به من الخيارات لحفظ لقطة الشاشة وحذفها وفتحها بسهولة للترميز.

وتنطبق هذه النصائح أيضًا على أحدث أجهزة ماك، حيث قامت آبل مؤخرًا بتحديث جهاز ماك بوك برو مقاس 13 بوصة بشريحة M2 جديدة، بينما سيأتي قريبًا جهاز MacBook Air مشابه، مع إعادة تصميم مادي أعمق بكثير.

الطريقة 1:Cmd-Shift 3

يلتقط اختصار لوحة المفاتيح هذا لقطة شاشة لشاشتك بأكملها.

الطريقة 2: Cmd-Shift 4

استخدم مجموعة لوحة المفاتيح هذه لتحويل المؤشر إلى خط متقاطع، يمكنك سحبه لتحديد جزء من شاشتك لالتقاطه، حرر زر الماوس أو لوحة التتبع لالتقاط الصورة.

لديك عدد من الخيارات الأخرى بعد الضغط على Cmd-Shift-4:

اضغط على مفتاح المسافة وحرره: يتحول الخط المتقاطع إلى رمز كاميرا صغير، يمكنك تحريكه فوق أي نافذة مفتوحة.

انقر فوق النافذة التي تريدها لالتقاط لقطة شاشة لها.

تتميز لقطة الشاشة التي تم التقاطها بهذه الطريقة بحد أبيض حول النافذة مع القليل من الظل المسقط.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسافة (بعد السحب لتمييز منطقة ولكن قبل تحرير زر الماوس أو لوحة التتبع):

يؤدي هذا إلى قفل شكل وحجم منطقة التحديد ولكنه يتيح لك تغيير موضعها على الشاشة.

يكون مفيدًا جدًا إذا كانت منطقة التحديد الأولية الخاصة بك معطلة ببضع بكسل؛ ما عليك سوى الضغط باستمرار على مفتاح المسافة لتغيير موضعه قبل تحرير زر الماوس لالتقاط لقطة شاشة.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح Shift (بعد السحب لتمييز منطقة ولكن قبل تحرير زر الماوس أو لوحة التتبع).

يقوم هذا القفل في كل جانب من منطقة التحديد التي تم إنشاؤها باستخدام الشعيرات المتصالبة بحفظ الحافة السفلية، مما يتيح لك تحريك الماوس لأعلى أو لأسفل إلى الموضع الحافة السفلية.

الطريقة الثالثة: Cmd-Shift 5

تم تقديم أمر اختصار في MacOS Mojave في عام 2018، يستدعي Cmd-Shift-5 لوحة صغيرة في الجزء السفلي من شاشتك مع خيارات التقاط الشاشة.

هناك ثلاثة أزرار لالتقاط لقطة للشاشة تتيح لك التقاط الشاشة بأكملها أو نافذة أو مجموعة مختارة من شاشتك.

وبالمثل ، يتيح لك زري تسجيل الفيديو تسجيل شاشتك بالكامل أو مجموعة مختارة منها. يوجد على اليسار زر X لإغلاق لوحة لقطة الشاشة ، ولكن يمكنك أيضًا الضغط على مفتاح Escape للخروج.

على الجانب الأيمن يوجد زر خيارات. يتيح لك اختيار مكان حفظ لقطة الشاشة - سطح المكتب أو المستندات أو الحافظة أو البريد أو الرسائل أو المعاينة أو موقع آخر، وتعيين تأخير مدته 5 أو 10 ثوانٍ حتى تتمكن من ترتيب العناصر التي قد تختفي بطريقة أخرى عند إشراكك أداة لقطة الشاشة.

بشكل افتراضي يتم تمكين خيار Show Floating Thumbnail، والذي يضع صورة مصغرة لمعاينة لقطة الشاشة التي تم التقاطها للتو في الزاوية اليمنى السفلية من شاشتك، على غرار إجراء لقطة الشاشة مع iOS.

على عكس جهاز آيفون الخاص بك، يمكنك إيقاف تشغيل هذه الصورة المصغرة للمعاينة على جهاز Mac الخاص بك.

يمكنك اختيار إظهار مؤشر الماوس في لقطة شاشة أو مقطع فيديو.

إذا كانت لوحة لقطة الشاشة في طريقك، فيمكنك انتزاع حافتها اليسرى وسحبها إلى مكان جديد على شاشتك.

إذا كان لديك جهاز MacBook Pro أقدم مقاس 15 أو 16 بوصة أو جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة حاليًا، وهو آخر طراز مع Touch Bar، فيمكنك أيضًا التقاط لقطة شاشة لما يتم عرضه حاليًا على Touch Bar. ما عليك سوى الضغط على Cmd-Shift-6 لالتقاط لقطة شاشة عريضة جدًا ونحيفة لشريط Touch Bar الخاص بك.

إذا كنت لديك الصورة المصغرة ، فستحصل على وصول سريع إلى أدوات التوصيف لإضافة تعليق توضيحي على لقطة الشاشة الخاصة بك.

يمكنك تمرير الصورة المصغرة بعيدًا أو تركها تفلت من تلقاء نفسها وسيتم حفظها في المكان الذي حفظت فيه لقطة شاشة آخر مرة.

انقر فوق صورة مصغرة وسيتم فتحها في نافذة معاينة عرض التوصيف (ولكن ليس معاينة) مع جميع أدوات الترميز التي تحصل عليها في المعاينة.

يمكنك النقر بزر الماوس الأيمن فوق الصورة المصغرة العائمة من أجل:

احفظ لقطة الشاشة على سطح المكتب أو مجلد المستندات أو الحافظة.

افتحه في البريد أو الرسائل أو المعاينة أو الصور.

اظهر في الباحث.

حذف.

افتحه في نافذة معاينة العلامات الموضحة أعلاه.

إغلاق (وحفظ).

قد تكون أدوات تصوير لقطات شاشة Mac طويلة الأمد بطيئة في اعتماد اختصار Cmd-Shift-5 ، لكن يمكن استخدامه أكثر من أجل القدرة على إضافة تعليقات توضيحية إلى لقطات الشاشة دون الحاجة إلى فتح المعاينة، خيارات التأخير من 5 إلى 10 ثوان هي أيضًا إضافات مفيدة ومقدرة.