شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جارتنر: انخفاض شحنات الكمبيوتر الشخصى حول العالم بنسبة 9.5% خلال العام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه شحنات الكمبيوتر الشخصي حول العالم لتسجيل تراجع بنسبة 9.5% خلال العام 2022، وذلك وفقا لآخر التوقّعات الصادرة عن مؤسسة "جارتنر" للأبحاث. ومن المتوقّع أن يشهد سوق الكمبيوتر الشخصي أعلى معدلات التراجع في جميع قطاعات الأجهزة لهذا العام.

وقال رانجيت أتوال، كبير المحلّلين لدى شركة "جارتنر":" نتيجة للظروف العاصفة من اضطرابات سياسية، وارتفاع معدلات التضخّم، وتقلّبات أسعار صرف العملة، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمداد، فقد تراجع الطلب من قبل قطاع الأعمال وقطاع المستهلك على هذه الأجهزة حول العالم، بل وتبدو مرشحة للتأثير بشكل كبير على الأسواق خلال العام 2022. فالطلب على الكمبيوتر الشخصي من قطاع المستهلك مرجّح للتراجع بمعدل 13.1% خلال العام 2022، ما يمثّل تراجعا أكبر بمعدّل يفوق تراجع الطلب على الكمبيوتر الشخصي في قطاع الأعمال، والذي تشير التوقّعات إلى تراجعه بمعدّل 7.2% مقارنة بالعام السابق".

وعلى الصعيد الإقليمي، فإن أسواق الكمبيوتر الشخصي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مرشحة لتسجيل تراجع بمعدّل 14% خلال العام 2022، متأثرة بتراجع الطلب على الكمبيوتر الشخصي من قبل المستهلك.

وكانت ظروف الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع الأسعار، وعدم توفر المنتجات بسبب ظروف الإغلاق العام في الصين أثّرت تأثيرا كبيرا على معدلات طلب المستهلكين في المنطقة.