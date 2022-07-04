شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين والإمارات ترغبان بتطوير التعاون مع روسيا فى مجالات الفضاء واستكشاف القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مؤسسة "روس كوسموس" الروسية أن الإمارات والصين ترغبان في توسيع التعاون مع روسيا في مجالات الفضاء واستكشاف القمر حسبما نقلت RT.

وخلال الاحتفالية الرسمية لاستكمال تجربة SIRIUS-2021 قال محمد أحمد سلطان عيسى الجابر، السفير فوق العادة والمفوض لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية:"تتطلع دولة الإمارات إلى مزيد من التعاون مع روسيا في مجالات استكشاف الفضاء.. روسيا شريك مهم لنا في مجالات استكشاف الفضاء، وقع بلدانا سابقا اتفاقية في هذا المجال، والمفاوضات جارية بين البلدين حاليا، ونأمل أن هذا التعاون سيتعزز".

بدأت تجربة SIRIUS-21 في 4 نوفمبر 2021، وفي 3 يوليو الجاري غادر أفراد الطاقم ولأول مرة خلال هذه الفترة، المجمع التجريبي الأرضي – المجمع الذي يحاكي مركبة فضائية، وضم الطاقم في بداية التجربة أوليج بلينوف، وهو أحد المدربين بمركز تدريب رواد الفضاء الروسي، وفيكتوريا كيريشينكو الطبيبة الجراحة في معهد المشكلات الطبية الحيوية، والتي غادرت التجربة بعد فترة بعد تعرضها لإصابة في اليد، ويكاترينا كارياكينا وهي من الباحثين العلميين في نفس المعهد، والأمريكي ويليام براون، الحامل لشهادة بكالوريوس اللغة الروسية وآدابها، وأشلي كوالسكي من قيادة النظم الفضائية الأمريكية، ورائد الفضاء الإماراتي صالح عمر العامري.

ومن جهة أخرى أعلن رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روجوزين "أن مؤسسته مستعدة لتعميق التعاون مع إدارة الفضاء الوطنية الصينية بشأن استكشاف القمر".

وتجدر الإشارة إلى أن "روس كوسموس" وإدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) كانتا قد وافقتا على برنامج للتعاون المشترك للفترة ما بين عامي 2018 و2022، ويتضمن البرنامج أقساما مخصصة لدراسة القمر والفضاء السحيق، وعلوم الفضاء والتقنيات ذات الصلة، والأقمار الصناعية وتطبيقاتها، والتعاون في مجالات استشعار الأرض عن بعد، وتم تشكيل مجموعات عمل فرعية لتنفيذ هذا البرنامج.

في مارس من العام الماضي، وقع رئيس مؤسسة "روس كوسموس" دميتري روجوزين، ورئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية تشانغ كيجيان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتنفيذ مشروع مشترك لبناء محطة القمر العلمية الدولية.