شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. جوجل توفر دعم Fast Pair على الأجهزة التى تعمل بنظام Wear OS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل لديك هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد وتخطط للحصول على ساعة ذكية جديدة، مدعومة بنظام Wear OS فإليك تحديثًا لك، حيث أعلنت جوجل رسميًا أن الساعات الذكية التي تعمل بنظام Wear OS ستدعم Fast Pair على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.

ومع دعم Fast Pair الذي يأتي إلى نظام التشغيل Wear OS ، سيتمكن المستخدمون الآن من إقران الساعات الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Wear مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام أندرويد بنقرة زر واحدة فقط.

إليك كيفية عمل Fast Pair على أجهزة Wear OS وكيف تجعل حياتك أسهل، خاصة أثناء إقران ساعة ذكية جديدة بجهاز أندرويد.

نظرًا لأنه يتم أيضًا تخزين الأجهزة المقترنة السريعة على أجهزة جوجل، سيتمكن المستخدمون أيضًا من إقران أجهزتهم التي تعمل بنظام التشغيل Wear OS بهاتف ذكي جديد يعمل بنظام أندرويد باستخدام تقنية بلوتوث بنقرة واحدة فقط. وبالمثل فإنه يسمح أيضًا للمستخدمين بالحصول على تجربة إقران سلسة في كل مرة يريدون إضافة جهاز جديد يعمل بنظام Wear OS.

الأجهزة التي تدعم Google Fast Pair

اعتبارًا من الآن، ليس من الواضح ما إذا كانت ميزة Google Fast Pair متاحة فقط للساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS 3 ، أو ما إذا كانت الميزة ستتاح أيضًا للساعات الذكية الأقدم التي تعمل على نظام التشغيل Wear OS و Wear OS 2.

وميزة Fast Pair متوفرة فقط على أجهزة أندرويد التي تعمل بنظام أندرويد 10 أو نظام تشغيل أحدث.

ميزة أخرى مفيدة لـ Fast Fair هي أنها تتيح للمستخدمين التبديل بين الملحقات اللاسلكية المختلفة مثل سماعات الأذن اللاسلكية والساعات الذكية، كما تتيح للمستخدمين التبديل بين هذه الأجهزة بسلاسة.

هل يأتي الاقتران السريع بساعتك الذكية؟

إذا كان لديك ساعة ذكية جديدة تعمل على WearOS 3 ، فسيكون معالج Fast Pair أيضًا متاحًا على ساعتك الذكية. تأكد من تنزيل أحدث برنامج ثابت للحصول على دعم Fast Fair على ساعتك الذكية المزودة بنظام التشغيل Wear OS 3.

لاحظ أن ميزة جوجل Fast Pair لا تعمل إلا على أجهزة أندرويد، وإذا كان لديك جهاز آيفون، فلن تتمكن من استخدام نفس الشيء حتى إذا كان لديك ساعة ذكية تعمل على أحدث نسخة من نظام التشغيل Wear OS 3 .