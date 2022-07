شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل اختراق حسابات الجيش البريطانى على يوتيوب وتويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الدفاع البريطانية، أن كلا من حسابي الجيش البريطاني على فيسبوك وتويتر تم اختراقهما واستخدامهما للترويج لعمليات الاحتيال بالعملات المشفرة، ليس من الواضح متى استولى المخترقون على الحسابين، ولكن يبدو أن كلاهما عاد إلى طبيعته.

وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع على تويتر "نحن على علم بخرق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب والتحقيق جار." "يأخذ الجيش أمن المعلومات على محمل الجد ويعمل على حل المشكلة" وفقا لما نقله موقع The verege.

استولى المتسللون على صفحة تويتر للجيش البريطاني، وقاموا بتبديل صورة الملف الشخصي للمنظمة والسيرة الذاتية وصورة الغلاف لجعلها تبدو وكأنها مرتبطة بمجموعة The Possessed NFT، أرسل الحساب العديد من التغريدات الخاصة بهبات NFT ، وربطت تغريدة من المستخدمين إلى موقع ويب مزيف لـ NFT.

وقام الممثلون السيئون أيضًا بتجريد قناة الجيش البريطاني على YouTube، وحذف جميع مقاطع الفيديو التابعة لها، فضلاً عن تغيير اسمها وصورة ملفها الشخصي لتشبه شركة الاستثمار الشرعية Ark Invest.

واستبدل الهاكرز مقاطع الفيديو التابعة للجيش البريطاني بسلسلة من البث المباشر القديم الذي يظهر فيه الرئيس التنفيذي السابق لشركة تويتر جاك دورسي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك.

وتم بث هذه البث المباشر مسبقًا كجزء من مؤتمر The B Word الذي عقدته Ark Invest في يونيو الماضي، لكن المتسللين أضافوا تراكبًا شجع المستخدمين على المشاركة في عملية احتيال تشفير، بثت القناة أربعة بث مباشر في وقت واحد، حصد بعضها آلاف المشاهدين.

كما أشارت مدونة Web3 Is Going Just Great ، مولي وايت، فإن المحتالين الذين استولوا على حسابات الجيش البريطاني نفذوا مخططهم ببعض الأساليب نفسها المستخدمة في الماضي القريب.

وفي شهر مارس استولى المتسللون على حساب تويتر الخاص بـ MKLeo ، أحد أفضل لاعبي Super Smash Bros. Ultimate في العالم، واستخدموه للترويج لنماذج NFT المزيفة لتبدو وكأنها مرتبطة بـ The Possessed.

وبعد شهرين فقط من هذا الحادث، تمكن المحتالون من سرقة 1.3 مليون دولار باستخدام نفس البث المباشر لشركة Ark Invest التي تم إعادة توجيهها لهذا الاختراق.

قال المتحدث باسم Twitter Rocio Vives لموقع The Verge إن حساب الجيش البريطاني على تويتر "تم قفله وتأمينه منذ ذلك الحين"، وأن "أصحاب الحسابات قد استعادوا الآن الوصول والحساب يعمل بشكل احتياطي".