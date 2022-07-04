شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 10 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهي "المستثمرين بزهراء المعادى والمقطم – زهراء مدينة نصر بالكامل – المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بمدينة الأمل حاليا (عزبة الهجانة سابقا)، لمدة 10ساعات اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الاربعاء الموافق 6-7-2022 وحتى الساعة السادسة صباح يوم الخميس الموافق 7-7-2022 أنه نظراً لأعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادى وعمل لحامات لخط 1200 مم .

وأوضحت شركة مياه القاهرة، أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125من التليفون الأرضي والمحمول.