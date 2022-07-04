شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو Android على Twitter يمكنهم الدفع لإسقاط زر Spaces الآن.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ Twitter Blue أخيرًا في السماح للمشتركين على Android بتخصيص شريط التنقل الخاص بالتطبيق، وتتيح لك الميزة التى كانت متوفرة سابقًا فقط على نظام التشغيل iOS ، التخلص من رمز Spaces الموجود في منتصف شريط التنقل (وبالطبع ، قم بإزالة بعض علامات التبويب الأخرى إذا كنت تريد ذلك أيضًا، وفقا لتقرير theverge.

وباستخدام التنقل المخصص، يمكنك تقليل عدد علامات التبويب المعروضة إلى ما لا يقل عن اثنين، أو الاحتفاظ بجميع علامات التبويب الخمس التى تظهر افتراضيًا فى متناول يديك إذا سئمت من مد إصبعك فوق علامة التبويب Spaces فقط للوصول إلى الرسائل المباشرة والإشعارات.

وبدأ Twitter لأول مرة في اختبار علامة التبويب Spaces على نظام التشغيل iOS العام الماضي وطرح علامة التبويب على Android في مايو، والذي بدا أنه يعطي فقط المزيد من المستخدمين المزعجين سببًا للتسجيل في اشتراك Blue الذي يبلغ 2.99 دولارًا شهريًا والذي تم إطلاقه العام الماضي.

لكن لا يمكن أن ينقذنا Blue من كل ميزة تشوش التطبيق، وأعلن Twitter الأسبوع الماضي أنه سيبدأ في تضمين مزيد من المعلومات في الشعار الذي يعرض المساحات النشطة في الجزء العلوي من الخط الزمني الخاص بك، على الرغم من عدم وجود إعداد لإيقاف تشغيل هذا الشعار تمامًا (لا للمشتركين المجانيين أو المشتركين باللون الأزرق) ، فإنه سيُظهر الآن من يستضيف الفضاء ، والذى يشارك تغريدة فى الفضاء بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة.