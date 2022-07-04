شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هابل يلتقط مجموعة متلألئة من آلاف النجوم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر صورة هذا الأسبوع من تلسكوب هابل الفضائي حقلاً مذهلاً من النجوم يسمى الكتلة الكروية تم التقاطها بكاميرا Hubble's Wide Field 3 والكاميرا المتقدمة لأدوات الاستطلاعات، وتلتقط الصورة الأعماق الجميلة للمجموعة الكروية NGC 6569 الواقعة فى كوكبة القوس.

ويوضح علماء هابل: "إن العناقيد الكروية هي مجموعات مستقرة ومربوطة بإحكام وتحتوي على عشرات الآلاف إلى ملايين النجوم، وهي مرتبطة بجميع أنواع المجرات، والجاذبية الشديدة لهذه العناقيد النجمية المكدسة بشكل وثيق يعني أن العناقيد الكروية لها شكل كروي منتظم مع مركز مكتظ بالسكان - كما يمكن رؤيته في قلب هذه الصورة المرصعة بالنجوم، وفقا لتقرير digitartlend.

وتوجد العناقيد الكروية في معظم المجرات، وهناك الكثير منها في مجرتنا درب التبانة، والعناقيد الكروية في مجرتنا مثل تلك الموجودة في المجرات الحلزونية الأخرى، توجد في الغالب عند الحواف الخارجية للمجرة في منطقة تسمى الهالة المجرية، وتميل هذه المجموعات إلى أن تكون أكبر وأقدم من المجموعات الموجودة في أماكن أخرى.

ولكن هناك مجموعات كروية في مناطق أخرى أيضًا، بما في ذلك تلك الأقرب إلى مركز المجرة، ولمعرفة المزيد عن هذه المجموعات الضخمة من النجوم كان هابل يجمع البيانات حول مجموعة من العناقيد الكروية القريبة من مركز مجرة ​​درب التبانة.

ومن الصعب رؤيته في المنطقة الواقعة في مركز مجرة ​​درب التبانة، حيث يوجد الكثير من الغبار هناك الذي يعيق عمليات الرصد عن طريق حجب الضوء وتغيير لون الضوء الذي يمكن رؤيته.

ولمعالجة هذا الأمر، قام علماء هابل بدمج البيانات التي تم جمعها بواسطة أدوات التلسكوب مع البيانات من المحفوظات الفلكية حتى يتمكنوا من فهم كل من عمر وبنية هذه المجموعات الكروية بشكل أفضل.