شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هيئة مراقبة المرور الألمانية: 59 ألف سيارة تسلا تضررت من خلل الأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعى منظم حركة المرور Kraftfahrt-Bundesamt الألمانى شركة Tesla لاستدعاء أكثر من 59000 مركبة بسبب مشكلة في البرامج، وفى 29 يونيو نشر KBA إشعارًا على موقعه على الإنترنت لإخطار مالكي الطراز Y و3 من الخلل في نظام أمان eCall على تلك السيارات، وفقًا لرويترز، ويمنع الخلل الأداة من الاتصال تلقائيًا بالمستجيبين الأوائل في حالة وقوع حادث خطير.

وقال KBA إن المشكلة تؤثر على 59129 مركبة على مستوى العالم، بما في ذلك سيارات الكروس أوفر موديل Y المصنعة في مصنع برلين Gigafactory الذي افتتح مؤخرًا لشركة صناعة السيارات، وذكرت وسائل الإعلام الألمانية أول مرة في الإشعار أول أمس، وفقا لتقرير engadged.

وقبل هذا الأسبوع ، اشتملت ثلاثة من 11 عملية استدعاء أصدرتها تسلا هذا العام على خطأ برمجى، وفى الآونة الأخيرة أعلنت الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة عن سحب ما يقرب من 130 ألف مركبة بسبب خلل قد يتسبب في زيادة سخونة نظام المعلومات والترفيه في عامي 2021 و 2022 في سيارات تسلا، وتأتى الأخبار عن مشكلة أمان جديدة بعد أن أبلغت Tesla عن انخفاض بنسبة 18% تقريبًا في عمليات تسليم المركبات أمس.