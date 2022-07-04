شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة مدارية صينية قامت برسم خريطة سطح المريخ بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت المركبة المدارية الصينية Tianwen-1 تصوير سطح المريخ بالكامل، حسبما أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) هذا الأسبوع، ووصلت المركبة المدارية التى سافرت إلى المريخ مع المركبة الجوالة Zhurong، إلى المريخ في فبراير 2021 وكانت تجمع صورًا لسطح الكوكب كجزء من مسح عالمى.

وخلال فترة وجوده على الكوكب الأحمر، قام المسبار المدارى Tianwen-1 بعمل 1344 تمريرة حول الكوكب وقام بعمل ملاحظات بأدوات علمية بما فى ذلك الكاميرات ومقاييس المغناطيسية ومقاييس الطيف وأجهزة الرادار، ويعمل المسبار لمدة 706 أيام، وخلال ذلك الوقت تقول CNSA إنها صورت السطح بالكامل بكاميرا متوسطة الدقة.

وشارك الصحفي الفضائي أندرو جونز الصور التي تم جمعها بواسطة المسبار على Twitter وتظهر مجموعة مختارة من مناظر لسطح الكوكب الأحمر مأخوذة من المدار - بما في ذلك حفر الارتطام وخصائص التضاريس الأخرى، وفقا لتقرير ديجيتال تريند.

وتتكون مهمة Tianwen-1 من ثلاثة أجزاء: المركبة المدارية التي التقطت هذه الصور، والمركبة الجوالة Zhurong ، ومركبة الإنزال التي حملت المركبة إلى السطح، وكانت العربة الجوالة مشغولة أيضًا، حيث قطعت ما يقرب من 2000 متر عبر الكوكب في منطقة يوتوبيا بلانيتيا، ومع ذلك فإن الجو يزداد برودة فى هذه المنطقة، لذلك تم تحويل العربة الجوالة إلى وضع السكون فى مايو وستتم إعادة تنشيطها فى ديسمبر بمجرد ارتفاع درجات الحرارة.

وأكمل كل من المسبار والمركبة الآن مهمتهما الأساسية، ولكن نظرًا لأن كلاهما لا يزال يعمل، فسيستمر استخدامهما في عمليات الاستكشاف المستقبلية، وتقول CNSA إنها جمعت 1040 جيجابايت من البيانات حتى الآن، بما في ذلك بيانات المدار التي تمت مشاركتها مع وكالات فضائية أخرى مثل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (إيسا).

وجادل بعض المعلقين بأن مشاركة البيانات هذه توحى بأن CNSA المشهورة السرية أصبحت أكثر انفتاحًا بشأن عملها، كما هو موضح في الكتاب الأبيض الذي صدر في عام 2021، والذي وضع بعض الخطط السابقة والمستقبلية للوكالة، كما أعلنت CNSA أن مسبارها Zhurong قد أجرى مؤخرًا اختبار اتصال فى المدار مع مركبة فضائية Mars Express.