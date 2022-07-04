شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل لن تمنح AirPods Pro 2 ميزات تتبع اللياقة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشاع على نطاق واسع أن شركة آبل قد تطلق الجيل الثاني من السماعات اللاسلكية AirPods Pro في وقت لاحق من هذا العام، بعد ثلاث سنوات من ظهور الجيل الأول، وكانت هناك تكهنات بأن AirPods Pro 2 قد تدمج إمكانيات تتبع الصحة لأول مرة. ولكن تقريرًا جديدًا من مارك جورمان من وكالة بلومبرج يقلل من أهمية هذا الاحتمال.

ووفقًا لجورمان، لن يشتمل الجيل الثاني من السماعات اللاسلكية AirPods Pro على أي قدرات لتتبع اللياقة البدنية، حيث من المرجح أن تركز AirPods Pro 2 على توفير الصوت أكثر من الميزات المتعلقة بالصحة.

كما أنه وفقا لما ذكرته البوابة العربية لأخبار التقنية، تطرقت الشائعات المحيطة بالسماعات اللاسلكية AirPods Pro 2 أحيانًا إلى أن آبل قد تضيف بعض أشكال وظائف تتبع اللياقة البدنية في أجهزة الصوت الشخصية.

واعتمادًا على الشائعات، يمكن أن تكتسب السماعات اللاسلكية المتميزة عناصر لتمكين مراقبة درجة حرارة الجسم ومراقبة معدل ضربات القلب. ولكن يعتقد الآن أن ميزات اللياقة البدنية قد لا تصل بالضرورة في تحديث 2022.





آبل لن تجلب معدل ضربات القلب إلى AirPods Pro 2كتب مارك جورمان في نشرته الإخبارية Power On أن تحديث AirPods Pro لعام 2022 من غير المرجح أن يحصل على مراقبة معدل ضربات القلب.

كما أكد وجود نموذج جديد من المفترض إطلاقه في وقت لاحق في عام 2022. وقال: إذا اشتريت AirPods Pro الأصلية عند إطلاقها في نهاية عام 2019، فربما اقتربت بطارياتك من نهاية العمر الافتراضي أو على الأقل تنخفض موثوقيتها، وهذا قد يدفع المستخدمين إلى الترقية.

ومن غير المحتمل وصول ميزات مراقبة درجة حرارة الجسم ومراقبة معدل ضربات القلب في ترقية 2022. ولكن جورمان يضيف أن كلا الميزتين قد تم استكشافهما داخل الشركة وقد تصلان يومًا ما.

واقترحت شائعات أخرى حول AirPods Pro 2 أن الميزات الجديدة قد تشمل ميكروفونًا في حافظة الشحن المعاد تصميمها. بالإضافة إلى وظيفة المعينات السمعية ودعم تشغيل الصوت دون فقد ومكبر صوت لإصدار صوت لشبكة Find My.

يذكر أن AirPods Pro واجهت بعض مشكلات الموثوقية والاستمرارية. ولدى آبل حاليًا برنامج خدمة AirPods Pro حيث يمكنك استبدال AirPods مجانًا.