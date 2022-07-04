شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز استشعار الرياح بمركبة المريخ يتضرر من الحصى والعلماء يتعاملون معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتضح أن كوكب المريخ يمكن أن يكون مكانًا شديد الرياح، حيث هبطت المركبة المتجولة "المثابرة" على الكوكب الأحمر في فبراير 2021 حاملة محطة أرصاد جوية أطلق عليها اسم محلل ديناميكيات البيئة المريخية (MEDA).

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، تشتمل هذه الأداة على جهازي استشعار للرياح يقيسان السرعة والاتجاه، من بين العديد من أجهزة الاستشعار الأخرى التي توفر مقاييس الطقس مثل الرطوبة والإشعاع ودرجة حرارة الهواء.

قال خوسيه أنطونيو رودريجيز مانفريدي، المحقق الرئيسي في MEDA، إن الحصى التي تم نقلها عالياً بسبب هبوب رياح قوية من الكوكب الأحمر أدت مؤخرًا إلى تدمير أحد مستشعرات الرياح، ولكن لا يزال بإمكان MEDA تتبع الرياح في منطقة هبوطها في Jezero Crater.

كتب رودريجيز مانفريدي، العالم في مركز علم الأحياء الفلكي الإسباني في مدريد: "في الوقت الحالي، تقل قدرات المستشعر، لكنه لا يزال يوفر مقادير السرعة والاتجاه".

وأضاف العالم، "يقوم الفريق بأكمله الآن بإعادة ضبط إجراء الاسترجاع للحصول على مزيد من الدقة من قراءات الكاشف غير التالفة."

ويتم تطويق جهازي استشعار الرياح تقريبًا بستة أجهزة كشف فردية تهدف إلى إعطاء قراءات دقيقة من أي اتجاه، وفقًا للمواد (من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في كاليفورنيا، والذي يدير المركبة الجوالة.

كما أن كل من مستشعري الرياح الرئيسيين متصلان بذراع يمكن أن يتكشف لتحريك المستشعرات بعيدًا عن العربة الجوالة أثناء قيادتها، لأن المثابرة في حجم السيارة تتأثر بالفعل على تيارات الرياح من خلال تحركاتها الخاصة عبر الغلاف الجوي المريخي الرقيق.

وأشار رودريجيز مانفريدي إلى أن مستشعر الرياح، مثل جميع الأدوات الموجودة في المثابرة، تم تصميمه مع مراعاة التكرار والحماية" مضيفا "لكن بالطبع ، هناك حدود لكل شيء."