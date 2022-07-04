شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات مهمة عن ظاهرة تكون الأرض فيها بأبعد مسافة من الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ظاهرة تسمى aphelion اليوم الإثنين، التي تكون الأرض فيها على بعد 94.51 مليون ميل (152.1 مليون كيلومتر) من الشمس، كما يقول عالم الجيوفيزياء كريس فوجان، عالم فلك هاوٍ يعمل لدى SkySafari Software، والذي يشرف على تقويم Night Sky.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، نرصد 5 معلومات عن الظاهرة:

1- ستكون الأرض أبعد بنسبة 1.67٪ عن الشمس من متوسط الفصل بين الأرض والشمس، والمعروف أيضًا بالوحدة الفلكية، حيث تعادل وحدة فلكية واحدة 92.96 مليون ميل (149.6 مليون كيلومتر).

2- قد يكون من الصعب تخيل الأرض بعيدًا جدًا عن الشمس، رغم أن اليوم سيكون صيفي حار، لكن التغيرات الموسمية في درجات الحرارة تنشأ من الاتجاه المتغير للميل المحوري للأرض، على عكس المسافة بيننا وبين الشمس.

3- مدار الأرض ليس دائرة كاملة وهذا هو السبب في أننا نشعر بهذه الظاهرة وعكسها أيضا.

4- ستكون الأرض في حالة معاكسة، أي أقرب إلى الشمس في 4 يناير 2023، عندما ستكون على بعد 91.4 مليون ميل (147.1 مليون كيلومتر) من الشمس وفقًا للوقت والتاريخ.

5- تُعرف الدرجة التي ينحرف بها مدار كوكبنا عن الدائرة الكاملة باسم الانحراف، ومن بين جميع الكواكب في النظام الشمسي، يمتلك كوكب الزهرة المدار الأكثر دائرية.