شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنجاز تجربة محاكاة رحلة مأهولة إلى القمر فى روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهي اليوم تجربة انعزال طاقم محاكاة الرحلة إلى القمر، التي استمرت ثمانية أشهر في معهد المشكلات الطبية الحيوية (IMBP) التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ويشار إلى أن أفراد الطاقم الخمسة (ثلاثة رجال وامرأتان) قضوا 240 يوما في ظروف تحاكي عمل رحلة استكشافية حقيقية في الفضاء على محطة مدار القمر وعلى سطح القمر.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، فإنه اليوم غادر أفراد الطاقم ولأول مرة خلال هذه الفترة، المجمع التجريبي الأرضي، وهو مجمع يحاكي المركبة الفضائية.

بدأت تجربة SIRIUS-21 في 4 نوفمبر 2021. وضم "الطاقم" أوليغ بلينوف، وهو أحد المدربين بمركز تدريب رواد الفضاء الروسي، وفيكتوريا كيريشينكو الطبيبة الجراحة في معهد المشكلات الطبية الحيوية، ويكاترينا كارياكينا وهي من الباحثين العلميين في نفس المعهد، وكذلك الأمريكي ويليام براون الحامل لشهادة بكالوريوس اللغة الروسية وآدابها، وأشلي كوالسكي من قيادة النظم الفضائية الأمريكية، ورائد الفضاء الإماراتي صالح عمر العامري.

وبسبب تعرضها لإصابة في اليد، غادرت يكاترينا كارياكينا المشروع بعد مرور 33 يوما على بدايته، وتم الإعلان أنه عرض عليها عدة خيارات للعمل في SIRIUS وستكون قادرة على العودة إلى المشروع في عام 2022، ولكنها لم تعد للعمل في "الفريق القمري" المذكور.

وخلال 8 أشهر من التدريب، قام الطاقم بمحاكاة عملية خروج إلى المدار القريب من الأرض، وقاموا "بتنفيذ عملية التحام" مع المجمع الفضائي عبر الكواكب وبمساعدته "طاروا" إلى القمر والتحموا مع المحطة المدارية.

وفي فترة التدريب، تم تقسيم الطاقم عدة مرات- وعمل قسم منه في وحدة الهبوط ونفذوا "عملية هبوط" على سطح القمر، وباستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، تم تنفيذ عملية "خروج إلى سطح القمر.

وخلال مشروع SIRIUS-21، أجريت تجارب متعلقة بالبحوث النفسية والنفسية الفيزيولوجية، وكذلك الأبحاث الفسيولوجية. وتم تنفيذ كذلك دراسات حول المناعة والتمثيل الغذائي، وتجارب في علم الأحياء الدقيقة والصحة، وبحوث التطبيب عن بعد وغيرها.