شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل إفلاس صندوق تحوط العملات المشفرة "ثري آروز كابيتال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم صندوق التحوط Cryptocurrency Three Arrows Capital (3AC) إفلاسًا بموجب الفصل 15 في محاولة لحماية أصوله الأمريكية من الدائنين في البلاد، كما ذكرت سابقًا بلومبرج وسي إن بي سي.

قدم ممثلو الشركة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها الدعوى في محكمة المنطقة الجنوبية في نيويورك يوم الجمعة، والتي تحمي قانونًا الأصول الأمريكية للمدينين الأجانب المعسرين من الدائنين في الولايات المتحدة وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

وتأسست في عام 2012 من قبل Kyle Davis وSu Zhu، تمكنت 3AC من إدارة أصول بنحو 10 مليارات دولار مؤخرًا في مارس، وانخفضت لاحقًا إلى 3 مليارات دولار في أبريل.

ومثل العديد من شركات التشفير الأخرى، بما في ذلك عملاقتي الإقراض Celcius و Babel Finance، فإن دور 3AC في الثروة هو جزء مما يسمى بـ "شتاء" التشفير الذي أدى إلى انخفاض العملات المستقرة وأدى إلى انخفاض قيمة البيتكوين.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهرت تقارير تفيد بأن شركة 3AC فشلت في سداد قرض بقيمة 670 مليون دولار قدمته شركة الوساطة المشفرة Voyager Digital، والتي أوقفت منذ ذلك الحين جميع التداولات والودائع والسحوبات نتيجة لذلك.

ذكرت Sky News لاحقًا أن محكمة في جزر فيرجن البريطانية أمرت بتصفية 3AC وأن الشركة تعمل مع شركة استشارات الأعمال Teneo للإشراف على العملية.

في مايو اعترف ديفيس وتشو في مقابلة مع وول ستريت جورنال، بأن الشركة خسرت استثمارًا بقيمة 200 مليون دولار.

في ذلك الوقت ظل الإثنان متفائلين بشأن آفاق التشفير، وأخبرا وول ستريت جورنال أنهما "كانا دائمًا مؤمنين بالعملات المشفرة" و"لا يزالان كذلك".