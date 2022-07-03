شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تستهدف إطلاق مهمة Artemis 1 Moon فى أواخر أغسطس إلى أوائل سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وكالة ناسا هدف إطلاق صارم لمهمتها Artemis 1 Moon بعد نجاح اختبار التزود بالوقود في 20 يونيو "بروفة الرطب" لصاروخ SLS الذى سينقل الرحلة إلى الفضاء وفي مقابلة مع Ars Technica ، قال Jim Free، المسؤول المساعد في برنامج تطوير أنظمة الاستكشاف التابع للوكالة، إن ناسا تعمل هذا الأسبوع على إطلاق نافذة Aretmis 1 من 23 أغسطس إلى 6 سبتمبر، "هذا هو الهدف الذى نستهدفه مجانًا" وقال للمنفذ "سنكون من الحماقة ألا نستهدف ذلك الآن لقد أحرزنا تقدمًا مذهلاً الأسبوع الماضى."

بالنسبة لأولئك الذين يحافظون على المسار الصحيح، أعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن أقرب وقت يمكن أن تحصل فيه على Artemis 1 في الفضاء بعد إجراء اختبار وقود ناجح لـ SLS بين 26 يوليو و10 أغسطس، وبدلاً من ذلك اختارت ناسا ثانى أقرب نافذة إطلاق كانت قد فتحتها لها، وفقا لتقرير engadged.

وقبل بدء الرحلة، يجب على الفنيين إكمال الاستعدادات النهائية على صاروخ SLS ، بما في ذلك استبدال الختم الذي أدى إلى تسرب الهيدروجين خلال اختباره في 20 يونيو، وبدأت ناسا في إعادة SLS إلى مبنى تجميع المركبات في مركز كينيدي للفضاء، حيث سيعمل الموظفون على مركبة الإطلاق فى الأول من يوليو، وقال فري: "لا أعتقد أننا نوسع أنفسنا للوصول إلى هناك، ربما ندفع أنفسنا قليلاً، لكننا لن نفعل شيئًا غبيًا."

وبمجرد أن يتم إطلاق Artemis 1 أخيرًا، ستحمل وحدة Orion بدون طيار في رحلة حول القمر لدراسة كيفية تأثير الرحلة على جسم الإنسان. وسيأخذ Artemis II فيما بعد أربعة رواد فضاء إلى القمر الصناعي قبل الهبوط المخطط له على سطح القمر فى وقت ما فى النصف الثاني من العقد.