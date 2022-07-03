شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه WebView بنظام أندرويد وكيف تتعامل معها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستجد عددًا من تطبيقات النظام المثبتة لا يتضح الغرض منها على الفور، والتي من بينها نظام أندرويد WebView، فيمكن هذا التطبيق التطبيقات الأخرى بشكل أساسي من عرض محتوى الويب دون بدء تشغيل متصفح الويب.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، إنه تطبيق أساسي لا يمكنك تعطيله أو إلغاء تثبيته دون التسبب في حدوث مشكلات لهاتفك.



ما هو WebView بأندرويد؟ ما هو WebView بأندرويد؟ يمكن عرض WebView تطبيقات أندرويد من عرض محتوى الويب دون فتح مستعرض ويب مخصص، بمعنى آخر، إنه يمكن التطبيقات من التفاعل مع البيانات عبر الإنترنت، وكان البرنامج جزءًا من نظام التشغيل Android OS منذ Android 7.0، لذلك يعتمد عليه كل هاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد تقريبًا.

بينما قد تتوقع أن يتم دمج برامج مثل هذه في نظام التشغيل أندرويد، فمن خلال فصلها إلى تطبيق منفصل، يمكن لـ Google تحديثها عبر تحديثات التطبيق في متجر Google Play بدلاً من انتظار تحديثات النظام الأقل تكرارًا.





هل يمكنك تعطيل التطبيق؟لا يجب عليك ذلك، وعلى الرغم من أنه تطبيق منفصل يمكنك العثور عليه في قائمة التطبيقات في الإعدادات، إلا أنه ضروري للتشغيل السليم لهاتف أندرويد الخاص بك، وإذا كنت ستقوم بتعطيله أو إلغاء تثبيته، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات خطيرة لهاتفك.