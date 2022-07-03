شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يستعرض تراجع إنتاج تسلا بعد إغلاق التصنيع بسبب "كوفيد 19" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة صناعة السيارات تسلا أنها أنتجت 258580 سيارة في الربع الثاني من عام 2022، في حين أن هذه زيادة بنسبة 25% على أساس سنوي من عدد السيارات التي صنعتها خلال الربع الثاني من عام 2021، فهي أيضًا عدد أقل من السيارات التي أنتجتها الشركة في بداية العام وسط "ربع صعب للغاية"، وفي الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 صنعت الشركة 305407 سيارات، مما يعني أن حجم الإنتاج انخفض بنسبة 15% عن الربع السابق.

ونتيجة لذلك، قامت تسلا أيضًا بتسليم عدد أقل من المركبات في الأشهر الثلاثة الماضية مما كانت عليه في بداية العام، وانخفضت عمليات التسليم بنسبة 18% تقريبًا بين الربع الأول والربع الثانى من عام 2022 إلى 254،695، وتمثل هذه الانتكاسة المرة الأولى منذ عامين التي تنخفض فيها شحنات تسلا ربعًا تلو الآخر، وفقا لتقرير engadged.

وشهدت الشركة تباطؤًا في الإنتاج بسبب النقص المستمر في المكونات الذي أثر على صناعة السيارات بأكملها، كما أُجبرت Tesla على إيقاف العمل في مصنعها المهم في شنغهاي Gigafactory عدة مرات في مارس بسبب عمليات الإغلاق الصارمة لـ COVID-19 التي ضربت المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان فى الصين.

وإذا كان هناك جانب إيجابي لتسلا، فهو أن الشركة ستبدو في وضع جيد للارتداد مرة أخرى في الربع القادم وفقًا لمستثمر Tesla سوير ميريت، وقالت الشركة إنها حققت أعلى حجم إنتاج شهري للسيارات في يونيو، وسنعرف المزيد عن توقعات Tesla عندما تشارك الشركة نتائجها الكاملة للربع الثانى من عام 2022 في 20 يوليو.