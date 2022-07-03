شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تغلق محفظتها الرقمية للعملات المشفرة سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم Meta بإغلاق Novi محفظتها الرقمية قصيرة العمر للعملات المشفرة فى إشعار رصدته بلومبرج، وأعلنت الشركة أنها ستغلق المنصة في الأول من سبتمبر، مع اعتبار 20 يوليو اليوم الأخير لإضافة الأموال، ونصحت Meta المستخدمين بسحب رصيدهم "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى أنها ستحاول "تحويل" أي أموال متبقية إلى الحسابات المصرفية للعملاء وبطاقات الخصم بعد اليوم الأخير من تشغيل Novi.

وفى الوقت الحالى، يمثل الإغلاق فعليًا نهاية طموحات Meta المتعلقة بالعملات المشفرة، وبدأت الشركة "طيارًا صغيرًا" من نوفى فى أكتوبر الماضى، وتم إطلاق المحفظة بدون دعم لـ Diem - العملة المشفرة الداخلية لشركة Meta، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Libra، وبعد شهر واحد غادر ديفيد ماركوس رئيس التشفير بالشركة ميتا في بداية عام 2022، وأعلنت جمعية ديم أنها بصدد بيع أصولها و"إنهاء عملياتها، وفقا لتقرير engadged.

ولكن زوال نوفى وديم لا يعنى أن ميتا لن تصنع محفظة رقمية أخرى، وقال متحدث باسم الشركة لـ Bloomberg: "نحن بالفعل نستفيد من السنوات التي قضاها في بناء قدرات Meta بشكل عام على blockchain وتقديم منتجات جديدة، مثل المقتنيات الرقمية، ويمكنك أن تتوقع أن ترى المزيد منا في مساحة الويب 3 لأننا متفائلون جدًا بشأن القيمة التي يمكن أن تحققها هذه التقنيات للأفراد والشركات فى منطقة metaverse."

وفي الواقع، أعلنت الشركة الشهر الماضى أنها ستعيد تسمية Facebook Pay إلى Meta Pay، وفى ذلك الوقت، وصف مارك زوكربيرج التغيير بأنه "خطوة أولى" نحو إنشاء محفظة رقمية للميتافيرس، وقال المدير التنفيذى إنه تصور مستقبلاً حيث تعمل Meta Pay كمكان لتخزين جميع العناصر الرقمية التى تشتريها أو تنشئها فى عوالم افتراضية.