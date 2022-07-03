شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح قريبا إخفاء حالتك على الإنترنت.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم WhatsApp بتطوير ميزة تسمح للمستخدمين بإخفاء حالتهم عبر الإنترنت، وفقًا لـ WABetaInfo، وشارك المنفذ لقطة شاشة لإعدادات الخصوصية الجديدة أمس التى تسمح لشخص ما بتحديد من يمكنه رؤيته عند استخدام التطبيق، وستكمل هذه الميزة التعديلات الأخيرة التي أدخلها WhatsApp على وظيفة Last Seen للتطبيق، وفقا لتقرير engadged.

وبعد طرح الإصدار التجريبي في أبريل، أصدرت الشركة تحديثًا أضاف إعداد "جهات الاتصال الخاصة بي باستثناء"، مما يسمح بمزيد من التحكم الدقيق في من يمكنه رؤية آخر مرة قمت فيها بالتحقق من التطبيق، وكانت المشكلة فى حالة Last Seen فى WhatsApp هي أنها أعطت جهات الاتصال طريقة لمعرفة ما إذا كنت قد رأيت رسالتهم حتى إذا قمت بإيقاف تشغيل إيصالات القراءة.

وحسب لقطة الشاشة التي تمت مشاركتها بواسطة WABetaInfo ، ستتيح لك ميزة حالة الاتصال الجديدة إمكانية تقييد نفس الأشخاص الذين لا تريد رؤية حالة آخر ظهور لك.

ومن المثير للدهشة أن WhatsApp استغرق هذا الوقت الطويل لبدء العمل على ميزة الخصوصية الأساسية هذه ، ولكن الآن بعد أن اقترب الأمر أخيرًا فهذا شىء من المؤكد أن العديد من المستخدمين يقدرونه.