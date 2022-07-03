ما هي المحاسبة السحابية ؟ وماهي فوائدها وأنواعها ؟

كثر في الآونة الأخيرة استخدام مصطلح المحاسبة السحابية لكن هل تعرف ماذا يعني هذا المصطلح؟ ما هي أنواع المحاسبة السحابية والفوائد المرتبطة باستخدامها؟ كل ذلك وأكثر تجده في هذا المقال.

ماذا تعني المحاسبة السحابية؟

مصطلح المحاسبة السحابية جاء ليصف آلية حفظ ومعالجة المعلومات والبيانات والقدرة على الوصول إليها بأي وقت ومن أي مكان من خلال استخدام الإنترنت.

هذا يعني أنه بدلًا من ضرورة استخدامك لقرص صلب “هارد ديسك” يحتوي على برنامج المحاسبة الخاص بالشركة، أو استخدام جهاز الكمبيوتر الموجود في الشركة والذي يحتوي على برنامج المحاسبة، أصبح بإمكانك استخدام البرنامج من خلال الإنترنت بسهولة، مع وجود العديد من المزايا التي تحسن وتسهل مهمة المحاسبة أيضًا.

أنواع المحاسبة السحابية

هناك أنواع مختلفة لبرامج المحاسبة السحابية، والتي يمكن أن تختار من بينها ما يناسب شركتك وطبيعة عملك، وتتلخص أنواعها فيما يأتي:

1- برامج الفواتير

يهتم البرنامج بأنشطة الفوترة الأساسية للشركات. كما أنه يساعد في المهام اليومية التي تتعهد بها الشركة بما في ذلك كتابة الشيكات وإبلاغ العملاء بمدفوعاتهم المستحقة وما إلى ذلك.

2- نظام إدارة الرواتب

تدير هذه الفئة من برامج المحاسبة سجلات رواتب الشركات، كما تؤدي مجموعة من المهام المختلفة بما في ذلك حساب رواتب الموظفين، وخفض الاقتطاعات، وإيداع الراتب مباشرة في الحسابات المصرفية للموظفين، وإنتاج نماذج ضريبية وكشوف الرواتب وغيرها من العمليات المتعلقة بالرواتب.

بدورها تقدم شركة wafeq.com العديد من الاصدارات من برامج المحاسبة السحابية، حيث بالإمكان الاختيار منها وفقًا لاحتياجاتك.

3- أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP)

يتعامل هذا النوع من برامج المحاسبة السحابية مع المحفظة التشغيلية التي تجمع بين جميع الأنظمة المستخدمة لتخطيط المنتج وشراء المواد وإدارة المخزون والتحكم فيه والتوزيع والمحاسبة والتسويق والتمويل والموارد البشرية.

ما هي فوائد برامج المحاسبة السحابية؟

لقد تم تطوير برامج المحاسبة السحابية من أجل تسهيل وتحسين عمليات حفظ ومعالجة البيانات والمعلومات الخاصة بالشركات، بالتالي استخدام هذه البرامج من شأنه أن يعود بالفوائد التالية:

● تبسيط الحسابات:

حيث إن هذه البرامج مصممة بهدف إعطاء معنى للأرقام ولإجراء العمليات الحسابية الآلية، وذلك بالطبع مع الامتثال للمعايير القانونية بكل سهولة وبساطة.

● خفض التكلفة:

تعمل حلول برامج المحاسبة على أتمتة معظم العمليات الحسابية الأساسية والإجراءات الإدارية، وبالتالي تتحكم في إطار الإيرادات بحيث لا يُطلب من الشركات الاستعانة بمصادر خارجية لإدارة الشؤون المالية. إلى جانب ذلك فهي تقلل أيضًا من التكاليف المتعلقة بطباعة المستندات وتوزيعها وتخزين البيانات الحساسة في مواقع آمنة.

● الشفافية:

نظام المحاسبة الجيد هو الذي يتجنب الأخطاء البشرية المكلفة والمتكررة. بالتالي تكون الحسابات الآلية مفيدة للغاية والتي تلعب دورًا مهمًا في تدقيق الشفافية المالية.

● التنبؤ المستقبلي بشكل أدق:

يساعد برنامج المحاسبة السحابي الإدارة على فهم مكان التوفير في النفقات أو مكان الاستثمار أكثر، الأمر الذي يساهم في تطوير استراتيجيات ذكية وتخصيص الموارد للقناة الصحيحة.

● إنتاجية أفضل:

تستخدم هذه البرامج الموارد المتاحة بطريقة أكثر ذكاءً وبالتالي تزيد من كفاءة معايير إعداد التقارير من خلال توفير بيانات دقيقة.

● الامتثال لقوانين الضرائب:

يلتزم كل برنامج محاسبة سحابي تقريبًا بشكل تلقائي بقوانين الضرائب كجزء من هيكله الداخلي، لذلك يمكن للشركات تجنب العقوبات والعواقب الأخرى على التخلف عن السداد.

● الحفاظ على العلاقات مع العملاء:

تعمل أنظمة المحاسبة السحابية في الوقت الحاضر على ترتيب وتنظيم موضوع الفواتير، وتمنع جميع أنواع التأخير بالإضافة إلى دورها في تعزيز العلاقات مع العملاء من خلال الإشعارات والرسائل البريدية المخصصة لهم.

● الحفاظ على أمن البيانات:

البيانات المتعلقة بالنشاط المالي للعمل التجاري هي المعلومات الأكثر قيمة، بالتالي يساعد استخدام برامج المحاسبة السحابية منع تعرض المحاسبة للخطر بسبب السرقة أو حتى ضياعها.