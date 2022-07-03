شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تمتع بأفضل تجربة عرض مع لاب توب HUAWEI MateBook X Pro بشاشة عرض كاملة بدقة 3K والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت أجهزة الحاسب المحمولة ضرورة لا غنى عنها هذه الأيام، سواء كنت تستخدمها أثناء عملك أو في قضاء مهام أخرى، وهو ما دفع شركة هواوي لأعمال المستهلك عن إتاحة حاسب HUAWEI MateBook X Pro المحمول ليجمع بين أناقة التصميم وقوة المميزات من خلال شاشة عرض كاملة بدقة 3K ومعالج i7 Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر وميزة HUAWEI Free Touch الجديدة بالإضافة إلى مكبرات الصوت الرباعية ومميزات الجهاز الفائق المستقبلية.

ويتمتع حاسب HUAWEI MateBook X Pro بشاشة عرض كاملة ومريحة للعين بحجم 13.9 بوصة وبدقة عرض 3K من نوع LTPS وتتميز الشاشة بأنها تمثل نسبة 91% من الواجهة وبسطوع يبلغ 450 nits مما يعطي المستخدم الشعور بالراحة والمتعة عند مشاهدة الأفلام أو اللعب أو تحرير الصور أو حتى المونتاج. أما معالج الحاسب HUAWEI MateBook X Pro فإنه يقدم أداء قويا، وهو مدعوم بأحدث معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر. تم تصنيع معالج Intel® Core ™ من الجيل الحادي عشر ليوفر أداءً أقوى، مما يتيح للمستخدمين إجراء حسابات معقدة والتعامل مع مهام متعددة بسهولة.

وتوفر لك مكبرات الصوت الرباعية القوية وإعدادات التردد المنفصل بالإضافة إلى مكبرات صوت عالية التردد تجربة صوت فائقة الجودة مع وضوح أفضل بثلاثة أضعاف وبشكل أكبر تصل لسماع أدق التفاصيل. كما يأتي HUAWEI MateBook X Pro مزودًا بميكروفونين أماميين يمكنهما التقاط الصوت من على بُعد يصل إلى 5 أمتار، مما يمنحك حرية أكبر في التنقل عند إجراء المكالمات.

ويتمتع حاسب HUAWEI MateBook X Pro بذاكرة وصول بسعة 16 جيجابايت و بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت PCle NVMe SSD، مما يوفر مساحة كبيرة للتخزين دون أي قلق، ويمنح أداء سريع جدًا للجهاز في كتابة أو حتى قراءة الملفات، بالإضافة إلى السرعة الخارقة لفتح الجهاز والوصول لنظام التشغيل في ثواني معدودة وبشكل استثنائي. كما يتميز الجهاز بسرعات اتصال الشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6 وخاصية البلوتوث 5.1 كلها لخدمة الإنتاجية والابتكار.

ويمكن للمستخدمين الحصول على حاسب HUAWEI MateBook X Pro بمعالج Intel® Core i7 ™من الجيل الحادي عشر، والذي يتوفر بلونين هما Space Grey وEmerald Green وذلك عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وجميع فروع هواوى Experience Store وموزعيها المعتمدين.

ويدعم الحاسب الجديد خاصية العرض على عدة شاشات Multi-screen collaboration من هواوي وهي استخدام شاشة وجهة الهاتف الذكي على شاشة الحاسب للتحكم بالجهازين. بالإضافة الي خاصية Huawei Share التي تحول الهاتف الذكي وجهاز Huawei MateBook إلى جهاز واحد فائق الأداء حتى دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

ومن أهم ما يتميز به الحاسب الجديد HUAWEI MateBook X Pro إنه يأتي بنظام التبريد Huawei Shark Fin Fan، ومع شفرات المروحة الملتوية بشكل حرف S والمصممة خصيصًا لتعزيز التدفق الهوائي، حيث يعمل نظام التبريد بطريقة ديناميكية لتبريد أفضل وتحقيق مستويات أداء فائق. وفيما يتعلق بعمر البطارية، يشتمل الحاسوب على بطارية بقدرة 56 واط، حيث تمكّن سعة البطارية المرتفعة من استخدام الحاسب بمنتهى الحرية دون الحاجة للقلق بشأن نفاد البطارية.

وتدعم شاشة HUAWEI MateBook X Pro أيضا إدخال اللمس متعدد النقاط مما يتيح للمستخدمين التحكم في الحواسب المحمولة والتنقل فيها وتصفحها على غرار الهاتف الذكي مع دعم خاصية الشاشة الكاملة المذهلة الذي يساعد على التخلص من الوميض. بالإضافة إلى ذلك، أصبح التقاط لقطات الشاشة سهلا كما كان دائما مع ميزة لقطة شاشة Finger Gesture الرائدة من هواوي.