شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أخطاء تستنزف شحن آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدوم بطاريات آيفون لفترة طويلة هذه الأيام، لكن بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها يمكن أن تجعلها تنفذ بشكل أسرع، لاسيما ما يتعلق بالظروف التي تترك فيها هاتفك والأنشطة التي تقوم بها تأثيرًا.

إذا كنت تريد أن تدوم بطارية آيفون لفترة أطول قليلاً، فجرّب هذه الطرق وفقا لموقع ذا صن.

تجنب درجات الحرارة الباردة

يمكن أن يكون لكل من انخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة تأثيرات سلبية على جهاز آيفون الخاص بك.

يمكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة في ارتفاع درجة حرارة جهاز آيفون ما يحتاج معه إلى استراحة قصيرة.

لكن البرودة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى استنزاف البطارية بشكل أسرع.

كما تقول آبل نفسها: "قد يؤدي استخدام جهاز iOS أو iPadOS في ظروف شديدة البرودة خارج نطاق التشغيل إلى تقصير عمر البطارية مؤقتًا وقد يتسبب في إيقاف تشغيل جهازك.

"سيعود عمر البطارية إلى طبيعته عندما تعيد جهازك إلى درجات حرارة محيطة أعلى.

"قد لا يتم شحن جهاز iOS أو iPadOS الخاص بك أو قد يتوقف عن الشحن إذا أصبح الجو باردًا جدًا."

سطوع الشاشة

يعد ضوء الشاشة أحد أكبر مصادر امتصاص البطاريات.

إذا كنت تستخدم جهاز آيفون الخاص بك كثيرًا، فمن الواضح أن البطارية ستعمل بشكل أسرع، وهذا يرجع في جزء كبير منه إلى الشاشة.

يمكن أن يساعد خفض السطوع.

سيؤدي التأكد من إيقاف تشغيل الشاشة عند عدم استخدام هاتفك إلى توفير الأحمال أيضًا.

تطبيقات Rogue

ستستهلك التطبيقات التي تعمل في الخلفية طاقة البطارية أيضًا.

لذلك من المفيد التحقق لمعرفة مقدار استخدام كل واحد.

يمكنك أن ترى من خلال الانتقال إلى الإعدادات والنقر على البطارية.

سترى قائمة بالتطبيقات التي تستخدم أكبر قدر من طاقة البطارية.

انقر فوق كل واحدة وسوف توضح بالتفصيل عدد الدقائق التي تستخدمها في الخلفية وعلى الشاشة.

تغطية شبكة ضعيفة

إذا كنت في مكان به تغطية شبكة ضعيفة، فقد يكون لذلك تأثير على البطارية أيضًا.

ذلك لأن هاتفك سيبحث باستمرار عن اتصال أفضل.

حاول البقاء على شبكة WiFi حيثما أمكن - وإذا كانت شبكتك سيئة حقًا ففكر في التغيير إلى مزود آخر.