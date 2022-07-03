شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حكومة الولايات المتحدة تلاحق المحتالين بسوق العملات المشفرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حكومة الولايات المتحدة منشغلة بشأن عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث أصدرت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل، أخبارًا تفيد بأنهم يتخذون شكلاً من أشكال الإجراءات ضد الأشخاص المتهمين بتنفيذ مخططات بملايين أو مليارات الدولارات. تتضمن إحدى الحالات "أكبر مخطط احتيالي يشمل Bitcoin مشحونًا في أي قضية CFTC"، والأخرى تتضمن شخصًا يُطلق عليه اسم "Cryptoqueen" وتحدث موجة الإنفاذ على خلفية انخفاض أسعار العملات المشفرة.

رفعت الجهة المنظمة دعوى ضد شركة تسمى Mirror Trading International (MTI) ، والتي كان يديرها رجل من جنوب إفريقيا يُدعى Cornelius Johannes Steynberg. تقول اللجنة إن MTI استقطبت المستثمرين المحتملين بالقول إن لديها روبوتًا استثمر مجموعة من البيتكوين في فرص قد لا يتمكن المستثمرون الأفراد من الوصول إليها. يُزعم أن الأشخاص انتهى بهم الأمر بالمساهمة بـ 29000 بيتكوين في الصندوق ، على أمل الحصول على عائد على استثماراتهم. انهار MTI في عام 2020 ، لكن هيئة تداول السلع الآجلة تقول إن قيمة عملات البيتكوين تلك كانت في وقت ما تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار.

وفقًا لـ CFTC فإن Steynberg و MTI "اختلسوا ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، جميع عملات البيتكوين التي قبلوها من المشاركين بهذا التجمع." كما تقول اللجنة إنها كانت خطة تسويق متعددة المستويات أو الامتيازات والرهون البحرية.

بينما تقول الوكالة إنها تحاول استرداد الأموال للضحايا المزعومين (بالإضافة إلى حظر Steynberg من التداول والانتهاكات المستقبلية) ، إلا أنها تحذر من أنها لن تكون بالضرورة قادرة على القيام بذلك لأن "المخالفين قد لا يكون لديهم ما يكفي الأموال أو الأصول ". تلاحظ لجنة تداول السلع الآجلة أن شتاينبرج اعتقل مؤخرًا في البرازيل وفقا لموقع ذا فيرج التقني.

يحاول مكتب التحقيقات الفيدرالي التأكد من حدوث شيء مشابه للهارب منذ فترة طويلة Ruja Ignatova ، المعروف أيضًا باسم Cryptoqueen.

هذا الأسبوع وضع المكتب اسمها على قائمة الهاربين المطلوبين لدورها المزعوم في عملية احتيال OneCoin، والتي يعتقد مكتب التحقيقات الفيدرالي أنها احتلت على الضحايا بما يصل إلى 4 مليارات دولار.

وصف المدعي الفيدرالي OneCoin بأنه "أحد أكبر مخططات بونزي في التاريخ" ، وفقًا لرويترز. يعرض مكتب التحقيقات الفدرالي 100000 دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى اعتقال إجناتوفا الملقبة "ملكة الكريبتو" أو ملكة العملات المشفرة.