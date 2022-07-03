شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يكشف تفاصيل جديدة عن بطء طراز M2 MacBook Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر الطراز الأساسى "ماك بوك برو إم 2"، مقاس 13 بوصة بسعة تخزين 256 جيجابايت و 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى للشراء، لكنه يواجه مشكلة مع ظهور المزيد من التفاصيل حول مدى بطئها مقارنة بالإصدارات ذات المواصفات الأعلى من M2 وحتى طراز M1.

فى وقت سابق من هذا الأسبوع ، أظهرت مقاطع فيديو من Max Tech و Created Tech أن التخزين فى طراز M2 الأساسى كان بطيئًا مقارنة بالإصدار M1 ، مع سرعات قراءة أبطأ بنسبة 50 بالمائة من SSD وسرعات كتابة أبطأ بنسبة 30 بالمائة.

ذلك لأن آبل اختارت استخدام شريحة تخزين فلاش NAND واحدة بسعة 256 جيجابايت بدلاً من شريحتين بسعة 128 جيجابايت كما هو موجود فى M1. هذه الخطوة التى من المحتمل أن تكون موفرة للتكلفة، تعنى عدم إمكانية حدوث أى من القراءة والكتابة بالتوازى عبر شريحتين. كل شيء يجب أن يمر عبر واحد فقط، وهذا يخنق بشكل فعال شريحة M2 عالية الأوكتان.

واختبرت Max Tech نموذج التخزين الأساسى بسعة 8 جيجا بايت / 256 جيجا بايت مقابل جهاز M2 MacBook Pro 13 بوصة الأكثر تكلفة مع 512 جيجا بايت للتخزين و 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الجهاز عالى المواصفات يستخدم شريحتين NAND سعة 256 جيجابايت بدلاً من شريحة واحدة ، وبالتالى يمكن تشغيل العمليات بالتوازى عبر الشريحتين. من المحتمل أنها نفس رقائق NAND الموجودة فى النموذج الأساسى - مما يشير أيضًا إلى أن التباطؤ مرتبط بقرار استخدام شريحة NAND واحدة فقط فى جهاز MacBook Pro الأرخص.

وتستخدم رقائق الكمبيوتر القائمة على الذراع من آبل ذاكرة موحدة، تسحب وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية - كل شيء - من نفس الذاكرة لإنجاز المهام.

فى أجهزة M1 و M2 الأخرى، لن تكون 8 جيجابايت من الذاكرة مثالية ولكنها لن تؤدى إلى تباطؤ كبير، ولكن جزءًا من السبب فى أن أجهزة M1 و M2 Mac الأخرى يمكن أن تفلت من ذاكرة 8 جيجابايت فقط هو أن لديهم محركات أقراص صلبة فائقة السرعة يمكن للمعالج استخدامها للذاكرة عند الضرورة.

ولكن عند إقران ذاكرة وصول عشوائى (RAM) بسعة 8 جيجا بايت مع وحدة تخزين NAND الفردية البطيئة 256 جيجا بايت، فإنك تحصل على كمبيوتر محمول يقوم بانتظام بأداء المهام بنصف سرعة أشقائه المتميزين الذين يستخدمون نفس المعالج بالضبط.

على سبيل المثال عندما قامت Max Tech بتصدير 50 صورة بدقة 42 ميجابكسل فى Lightroom ، قام جهاز MacBook Pro بسعة 8 جيجابايت / 256 جيجابايت بتنفيذ المهمة فى دقيقتين فقط.

قام MacBook Pro بسعة 16 جيجا بايت / 512 جيجا بايت بعمل ذلك فى دقيقة واحدة وسبع ثوان. هذا ما يقرب من ضعف السرعة فقط من خلال استخدام المزيد من ذاكرة الوصول العشوائى وتخزين أسرع.

يبدو جهاز M2 MacBook Pro بالفعل وكأنه كمبيوتر محمول فى حاجة إلى جمهور، ومع وجود جهاز M2 MacBook Air المحدث وأفضل المواصفات والأرخص بعد أسابيع من البيع، و M1 MacBook Pro للبيع ، كان من الصعب إثبات سبب شراء أى شخص M2 MacBook Pro.

وتتمتع بعمر بطارية رائع (استغرقت منا أكثر من 16 ساعة من الاستخدام القوى لقتل البطارية)، ولكن فى هذه المرحلة هذا كل ما فى الأمر. إذا كنت بحاجة حقًا إلى وعد عمر البطارية لجهاز M2 MacBook Pro ، فيجب عليك توفير النقود الإضافية للحصول على إصدار 1499 دولارًا بسعة تخزين 512 جيجابايت وذاكرة وصول عشوائى سعتها 16 جيجابايت.

لكننى سأكون فضوليًا لمعرفة عدد الأشخاص الذين يختارون النموذج الجيد تمامًا الذى يبلغ 1499 دولارًا عند وجود هذا النموذج الأساسي. من الناحية التاريخية، فإن النماذج الأساسية هى التى تبيع الأفضل، مما يعنى أن الكثير من الأشخاص الذين يريدون هذه الآلة الغريبة سوف يتدفقون إلى الطراز الأساسى البالغ 1299 دولارًا على الرغم من الأداء المتوقف.

وإذا كان جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة، كما تدعى شركة آبل، هو ثانى أفضل كمبيوتر محمول مبيعًا فى العالم ، فإن الشركة تعد نفسها لمواجهة فوضى كبيرة قريبًا.