شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تمكين ميزة "Gmail-only" على بريد جيميل على الويب والان مع تفاصيل الخبر
ومع ذلك ، لم يكن الجميع سعداء بالتصميم الجديد ولتلبية احتياجات هذا الجمهور، فقد أعادت Google التصميم القديم باستخدام وضع Gmail فقط، لذا ، إذا كنت تبحث عن طريقة للعودة إلى الواجهة الكلاسيكية ، فاتبع دليلنا خطوة بخطوة:
1.افتح بريد جيميل على الويب.
2. انقر فوق رمز الإعدادات فى الزاوية اليمنى العليا
3. انقر فوق الخيار - ارجع إلى عرض Gmail الأصلي
4. ستظهر نافذة منبثقة جديدة تسأل عن السبب باستخدام الزر "إلغاء وإعادة تحميل". اضغط على إعادة التحميل لتحميل تخطيط Gmail الأصلي.
بمجرد الانتهاء من ذلك ، ستحتاج الآن إلى إيقاف تشغيل تطبيق Google Meet والدردشات من Gmail على الويب للتحويل منه إلى طريقة عرض "Gmail فقط". لهذا ، توجه إلى الإعدادات ← انظر جميع الإعدادات ← الدردشات و Meet ← إيقاف تشغيل خيار الدردشة ← حفظ التغييرات